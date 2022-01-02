https://ria.ru/20220102/somali-1766397028.html

СМИ: премьер Сомали создал комитет для расследования действий президента

СМИ: премьер Сомали создал комитет для расследования действий президента - РИА Новости, 02.01.2022

СМИ: премьер Сомали создал комитет для расследования действий президента

Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле создал комитет для расследования действий президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, объявившего на прошлой неделе об... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T01:42

2022-01-02T01:42

2022-01-02T01:42

в мире

сомали

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле создал комитет для расследования действий президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, объявившего на прошлой неделе об отстранении Робле от обязанностей, сообщает местное издание Garowe.Сообщается, что в созданный Робле комитет вошли ряд министров его правительства с целью "проведения расследования попытки его (Робле) отстранения президентом".В конце декабря президент Сомали объявил об отстранении Робле от обязанностей премьера на время проведения расследования в связи с подозрением в коррупции. Офис главы правительства назвал это решение "неудачным государственным переворотом". Несколько бывших президентов Сомали осудили действия Мохамеда. Посольства США и Великобритании призвали все стороны к деэскалации напряженности. Робле обвинил президента в попытке сорвать выборы в стране с целью остаться на посту и призвал вооруженные силы страны подчиняться непосредственно правительству.Как отмечало французское радио RFI, премьер и президент Сомали находятся в состоянии конфликта из-за выборов, на которых должен быть назначен новый глава государства.В сентябре, как сообщали сомалийские СМИ, президент страны уже приостанавливал полномочия премьера на фоне разногласий из-за отставки главы национальной разведки, которую Мохамед счел неконституционной. Однако спустя месяц стороны урегулировали разногласия и договорились ускорить подготовку к выборам. Робле получил все полномочия, связанные с организацией и проведением выборов, 1 мая 2021 года. Выборы в нижнюю палату парламента должны были пройти с 1 октября по 20 ноября, но так и не состоялись.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20211230/somali-1766134474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сомали