https://ria.ru/20220102/snegurochki-1763098123.html

Они настоящие! Зажигательные Снегурки

Они настоящие! Зажигательные Снегурки - РИА Новости, 02.01.2022

Они настоящие! Зажигательные Снегурки

Какой же Новый год без Снегурочки! Кто не мечтал в детстве выйти к новогодней елке в образе главной помощницы Деда Мороза и участвовать во всех праздничных... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:12

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Какой же Новый год без Снегурочки! Кто не мечтал в детстве выйти к новогодней елке в образе главной помощницы Деда Мороза и участвовать во всех праздничных торжествах и поздравлениях? Неугомонные девчонки — в фотоленте Ria.ru.

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ницца

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