Они настоящие! Зажигательные Снегурки
Бразильская певица Анитта выступила на iHeartRadio Jingle Ball 2021 в Лос-Анджелесе в праздничном образе.
Бразильская певица Анитта выступила на iHeartRadio Jingle Ball 2021 в Лос-Анджелесе в праздничном образе.
Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются в предрождественском Токио.
Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются в предрождественском Токио.
Участница ежегодного "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске поразила гостей праздника сказочной хрупкостью.
Участница ежегодного "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске поразила гостей праздника сказочной хрупкостью.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане — настоящие зажигалки.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане — настоящие зажигалки.
Модели в рождественских костюмах позируют на центральном рынке в Сантьяго.
Модели в рождественских костюмах позируют на центральном рынке в Сантьяго.
Снегурочки на воде — это что-то новое. Команда мечты приплыла из предновогоднего шоу "Отражение звезд" московского театра "Аквамагика".
Снегурочки на воде — это что-то новое. Команда мечты приплыла из предновогоднего шоу "Отражение звезд" московского театра "Аквамагика".
Девушки фотографируются у рождественской ели на пляже Бонди в Сиднее.
Участница карнавала BoogelWoogel во время массового спуска с горы в купальниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Участница карнавала BoogelWoogel во время массового спуска с горы в купальниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже в Ницце.
Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ.
Девушки в новогодних костюмах катаются на водных лыжах под Бейрутом.
Дайверы в костюмах Санта-Клауса выступают в аквариуме Coex в Сеуле.
Дайверы в костюмах Санта-Клауса выступают в аквариуме Coex в Сеуле.