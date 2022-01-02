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Новый год — 2022
https://ria.ru/20220102/snegurochki-1763098123.html
Они настоящие! Зажигательные Снегурки
Они настоящие! Зажигательные Снегурки - РИА Новости, 02.01.2022
Они настоящие! Зажигательные Снегурки
Какой же Новый год без Снегурочки! Кто не мечтал в детстве выйти к новогодней елке в образе главной помощницы Деда Мороза и участвовать во всех праздничных... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T08:00
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праздник
рыбинск
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сидней
сочи
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Какой же Новый год без Снегурочки! Кто не мечтал в детстве выйти к новогодней елке в образе главной помощницы Деда Мороза и участвовать во всех праздничных торжествах и поздравлениях? Неугомонные девчонки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, праздник, рыбинск, бейрут, сидней, сочи, сеул, лос-анджелес, ницца, москва, новый год, снегурочка
08:00 02.01.2022 (обновлено: 08:12 02.01.2022)
 

Они настоящие! Зажигательные Снегурки

Читать ria.ru в
Какой же Новый год без Снегурочки! Кто не мечтал в детстве выйти к новогодней елке в образе главной помощницы Деда Мороза и участвовать во всех праздничных торжествах и поздравлениях? Неугомонные девчонки — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Emma McIntyr

Бразильская певица Анитта выступила на iHeartRadio Jingle Ball 2021 в Лос-Анджелесе в праздничном образе.

Певица Анитта выступает на iHeartRadio Jingle Ball 2021 в Лос-Анджелесе
1 из 13

Бразильская певица Анитта выступила на iHeartRadio Jingle Ball 2021 в Лос-Анджелесе в праздничном образе.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Emma McIntyr
© REUTERS / Androniki Christodoulou

Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются в предрождественском Токио.

Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются перед рождественскими украшениями в Токио
2 из 13

Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются в предрождественском Токио.

© REUTERS / Androniki Christodoulou
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Участница ежегодного "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске поразила гостей праздника сказочной хрупкостью.

Участница праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
3 из 13

Участница ежегодного "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске поразила гостей праздника сказочной хрупкостью.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© AFP 2021 / STR

Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане — настоящие зажигалки.

Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане
4 из 13

Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане — настоящие зажигалки.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Martin Bernetti

Модели в рождественских костюмах позируют на центральном рынке в Сантьяго.

Модели в рождественских костюмах позируют на центральном рынке в Сантьяго
5 из 13

Модели в рождественских костюмах позируют на центральном рынке в Сантьяго.

© AFP 2021 / Martin Bernetti
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Снегурочки на воде — это что-то новое. Команда мечты приплыла из предновогоднего шоу "Отражение звезд" московского театра "Аквамагика".

Участницы театра на воде Аквамагика выступают в шоу Отражение звёзд во дворце спорта Динамо в Москве
6 из 13

Снегурочки на воде — это что-то новое. Команда мечты приплыла из предновогоднего шоу "Отражение звезд" московского театра "Аквамагика".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2021 / Peter Parks

Девушки фотографируются у рождественской ели на пляже Бонди в Сиднее.

Девушки фотографируются у рождественской ели на пляже Бонди в Сиднее
7 из 13

Девушки фотографируются у рождественской ели на пляже Бонди в Сиднее.

© AFP 2021 / Peter Parks
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Участница карнавала BoogelWoogel во время массового спуска с горы в купальниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Спуск с горы в купальниках на карнавале BoogelWoogel-2018 в Сочи
8 из 13

Участница карнавала BoogelWoogel во время массового спуска с горы в купальниках на курорте "Роза Хутор" в Сочи.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© AFP 2021 / Valery Hache

Девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже в Ницце.

Девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже в центре Ниццы
9 из 13

Девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже в Ницце.

© AFP 2021 / Valery Hache
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ.

Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.
10 из 13

Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2021 / Patrick Baz

Девушки в новогодних костюмах катаются на водных лыжах под Бейрутом.

Девушки в костюмах Санта-Клауса катаются на водных лыжах в бухте Джунии под Бейрутом
11 из 13

Девушки в новогодних костюмах катаются на водных лыжах под Бейрутом.

© AFP 2021 / Patrick Baz
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУчастницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи.
Участницы фестиваля-конкурса Народный Дед Мороз во время праздничного шествия в Сочи
12 из 13
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© AP Photo / Ahn Young-joon

Дайверы в костюмах Санта-Клауса выступают в аквариуме Coex в Сеуле.

Дайверы в костюмах Санта-Клауса выступают в аквариуме Coex в Сеуле, Южная Корея
13 из 13

Дайверы в костюмах Санта-Клауса выступают в аквариуме Coex в Сеуле.

© AP Photo / Ahn Young-joon
 
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