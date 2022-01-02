В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
В Санкт-Петербурге ввели QR-коды для посещения заведений общепита и торговых центров
Проверка QR-кода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) вводят с воскресенья в Санкт-Петербурге.
Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта 2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.
"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января. Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января", - сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Первоначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в северной столице предполагалось ввести с 1 декабря, затем планировалось с 27 декабря. Однако власти решили перенести введение этого требования на 2 января.
Ранее сообщалось, что Петербурге уже введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения музеев и театров, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, также QR-коды предъявляют при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных залов, развлекательных заведений.