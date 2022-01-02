https://ria.ru/20220102/qr-kody-1766395978.html

В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров - РИА Новости, 02.01.2022

В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T00:57

2022-01-02T00:57

2022-01-02T00:57

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) вводят с воскресенья в Санкт-Петербурге.Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта 2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.Первоначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в северной столице предполагалось ввести с 1 декабря, затем планировалось с 27 декабря. Однако власти решили перенести введение этого требования на 2 января.Ранее сообщалось, что Петербурге уже введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения музеев и театров, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, также QR-коды предъявляют при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных залов, развлекательных заведений.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766011901.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии