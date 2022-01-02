https://ria.ru/20220102/putin-1766425403.html
Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности
Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 02.01.2022
Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности,... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:50
2022-01-02T15:50
2022-01-02T16:59
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля."Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", — говорится в сообщении.Кроме того, лидеры подвели основные итоги сотрудничества России и Турции и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства, а также обменялись поздравлениями по случаю наступившего Нового года.В заключение они условились о продолжении личных контактов.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция
15:50 02.01.2022 (обновлено: 16:59 02.01.2022)
Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности
Путин и Эрдоган обсудили российские предложения по гарантиям безопасности