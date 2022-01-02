В оппозиции ЮАР назвали причину пожара в здании парламента
Оппозиция ЮАР считает, что пожар в здании парламента связан с расследованием о коррупции
Пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне
ЙОХАННЕСБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Представитель оппозиционной партии ЮАР "Народный конгресс" Вилли Мадиша считает, что пожар, вспыхнувший утром в воскресенье в здании парламента ЮАР, был спровоцирован специально и связан с делом о коррупции в госведомствах, рассказал он РИА Новости.
Ранее местные СМИ сообщили, что огонь охватил старое здание, где располагается Национальный совет провинций (верхняя палата парламента), так и новые помещения, где заседает Национальная ассамблея (нижняя палата). Пожар удалось локализовать только в здании верхней палаты. Два этажа здания, где располагалась нижняя палата, были уничтожены огнем. По словам полиции Кейптауна, один человек был задержан в связи с пожаром и отправлен на допрос.
По словам Мадишы, комиссия во главе с верховным судьей ЮАР Раймондом Зондо, которая с 2018 года проводила допросы по делу о "захвате государства" и коррупции в государственных ведомствах, представила первую из трех частей своего доклада президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, а также рекомендовала посадить в тюрьму виновных. Предполагалось, что 4 января президент сделает результаты доклада общедоступными. Оппозиционер добавил, что копии доклада хранились в офисах некоторых парламентариев, ответственных за рассмотрение отчета.
"Я предполагаю, что информация в докладе показала коррупцию в правительстве. Комиссия Зондо должна была не сдерживать коррупцию, а решать внутренние проблемы правящей партии правительства "Африканский национальный конгресс" (АНК). Например, такие как связи АНК с (экс-президентом Джейкобом) Зумой или олигархами Гупта (бизнесмены из Индии, участвовавшие в коррупционных схемах с Зумой). Я могу сказать, что само правительство во главе с Рамафосой и его министрами скорее всего хотели, чтобы эта информация была уничтожена", - поделился с агентством Мадиша.
Он отметил, что вызывает подозрение тот факт, что в здании парламента, в котором ведется круглосуточное наблюдение и которое находится под охраной, могло произойти возгорание.
"Это (пожар - ред.) произошло и в прошлом году. И вообще происходит всегда, когда поднимаются на обсуждение серьезные проблемы", - отметил политик.
Экс-президент Зума в июле начал отбывать тюремный срок. Согласно приговору, он был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Вокруг Зумы во время его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Его главной проблемой стали обвинения в коррупции. В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в растрате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
В свою очередь правящая партия страны - Африканский народный конгресс - испытывала давление со стороны оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Джейкобу Зуме вернуть деньги в государственную казну.
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