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Пожар уничтожил зал заседаний нижней палаты парламента ЮАР
Пожар уничтожил зал заседаний нижней палаты парламента ЮАР - РИА Новости, 02.01.2022
Пожар уничтожил зал заседаний нижней палаты парламента ЮАР
Два этажа здания, где располагается Национальная ассамблея (нижняя палата) парламента ЮАР в Кейптауне, были уничтожены в пожаре, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T18:31
2022-01-02T18:31
2022-01-02T18:55
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ЙОХАННЕСБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Два этажа здания, где располагается Национальная ассамблея (нижняя палата) парламента ЮАР в Кейптауне, были уничтожены в пожаре, сообщил РИА Новости представитель комитета мэрии по безопасности.Ранее сообщалось, что огонь охватил старое здание, где располагается Национальный совет провинций (верхняя палата парламента), так и новые помещения, где заседает Национальная ассамблея (нижняя палата). Сообщений о пострадавших пока не поступало.По словам представителя, этажи сильно пострадали от огня и воды. Он добавил, что сегодня утром в здании не сработала пожарная сигнализация. Предполагается, что накануне пожара в здание могли проникнуть посторонние, одного подозреваемого уже допрашивает полиция.
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в мире, юар, кейптаун
18:31 02.01.2022 (обновлено: 18:55 02.01.2022)
Пожар уничтожил зал заседаний нижней палаты парламента ЮАР
Пожар полностью уничтожил зал заседаний нижней палаты парламента ЮАР в Кейптауне