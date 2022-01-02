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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220102/pandemiya-1766426339.html
Вирусолог честно объяснил, когда закончится пандемия
Вирусолог назвал условия для завершения пандемии в 2022 году - РИА Новости, 02.01.2022
Вирусолог честно объяснил, когда закончится пандемия
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T16:00
2022-01-02T17:04
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пандемия COVID-19 закончится в наступившем году."В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире", — объяснил он в беседе с ura.ru.По словам специалиста, для возвращения к нормальной жизни нужно соблюдать профилактические меры и вакцинироваться, иначе пандемия продолжится и в 2023-м.Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, со своей стороны, считает, что влияние пандемии на жизнь человека постепенно снизится."Я думаю, что все будет стихать в связи с появлением "омикрона", который очень быстро распространяется и не вызывает серьезных проявлений", — сказал он.По мнению Чумакова, новый штамм вытеснит все остальные, поскольку у него рекордная скорость распространения, которую трудно превзойти.Ранее профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис предрек завершение пандемии к 20 февраля. Он сослался на математическую модель, согласно которой в середине января очередная волна заболеваемости достигнет пика, а по ее окончании у большинства людей появится иммунитет к COVID-19.
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салоники, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, петр чумаков
16:00 02.01.2022 (обновлено: 17:04 02.01.2022)
 
Вирусолог назвал условия для завершения пандемии в 2022 году

Вирусолог Альтштейн заявил о существовании возможности завершить пандемию в 2022 году

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пандемия COVID-19 закончится в наступившем году.
"В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире", — объяснил он в беседе с ura.ru.
По словам специалиста, для возвращения к нормальной жизни нужно соблюдать профилактические меры и вакцинироваться, иначе пандемия продолжится и в 2023-м.
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, со своей стороны, считает, что влияние пандемии на жизнь человека постепенно снизится.
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"Я думаю, что все будет стихать в связи с появлением "омикрона", который очень быстро распространяется и не вызывает серьезных проявлений", — сказал он.
По мнению Чумакова, новый штамм вытеснит все остальные, поскольку у него рекордная скорость распространения, которую трудно превзойти.
Ранее профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис предрек завершение пандемии к 20 февраля. Он сослался на математическую модель, согласно которой в середине января очередная волна заболеваемости достигнет пика, а по ее окончании у большинства людей появится иммунитет к COVID-19.
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Распространение коронавирусаСалоникиРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий АльтштейнПетр Чумаков
 
 
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