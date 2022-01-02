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Израиль ополчился на украинских националистов
Израиль осудил марш украинских националистов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2022
Израиль ополчился на украинских националистов
Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, говорится в официальном заявлении израильского посольства в Киеве. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T01:51
2022-01-02T09:55
в мире
украина
израиль
киев
степан бандера
организация украинских националистов
петр порошенко
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, говорится в официальном заявлении израильского посольства в Киеве.Посольство также потребовало от украинских властей провести тщательное расследование антисемитских проявлений, отмечавшихся во время марша.Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошло в Киеве 1 января. В нем приняли участие около трех с половиной тысяч человек, которые прошли от парка Шевченко к офису президента. Акция завершилась без происшествий.Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии.Россия осудила это решение, отметив, что Украина стала страной, где "неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/aksenov-1766389065.html
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в мире, украина, израиль, киев, степан бандера, организация украинских националистов, петр порошенко, украинская повстанческая армия, ситуация на украине, россия
01:51 02.01.2022 (обновлено: 09:55 02.01.2022)
 
Израиль осудил марш украинских националистов в Киеве

Посольство Израиля осудило марш украинских националистов в честь Бандеры в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
Участник традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, говорится в официальном заявлении израильского посольства в Киеве.

"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине", — подчеркнули дипломаты.

Посольство также потребовало от украинских властей провести тщательное расследование антисемитских проявлений, отмечавшихся во время марша.
Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошло в Киеве 1 января. В нем приняли участие около трех с половиной тысяч человек, которые прошли от парка Шевченко к офису президента. Акция завершилась без происшествий.
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Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии.
Россия осудила это решение, отметив, что Украина стала страной, где "неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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В миреУкраинаИзраильКиевСтепан БандераОрганизация украинских националистовПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армияСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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