Израиль ополчился на украинских националистов

01:51 02.01.2022 (обновлено: 09:55 02.01.2022)
Израиль осудил марш украинских националистов в Киеве
Посольство Израиля осудило марш украинских националистов в честь Бандеры в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, говорится в официальном заявлении израильского посольства в Киеве.
"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине", — подчеркнули дипломаты.
Посольство также потребовало от украинских властей провести тщательное расследование антисемитских проявлений, отмечавшихся во время марша.
Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошло в Киеве 1 января. В нем приняли участие около трех с половиной тысяч человек, которые прошли от парка Шевченко к офису президента. Акция завершилась без происшествий.
Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии.
Россия осудила это решение, отметив, что Украина стала страной, где "неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.