https://ria.ru/20220102/natsionalizm-1766397386.html

Израиль ополчился на украинских националистов

Израиль осудил марш украинских националистов в Киеве - РИА Новости, 02.01.2022

Израиль ополчился на украинских националистов

Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, говорится в официальном заявлении израильского посольства в Киеве. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T01:51

2022-01-02T01:51

2022-01-02T09:55

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, говорится в официальном заявлении израильского посольства в Киеве.Посольство также потребовало от украинских властей провести тщательное расследование антисемитских проявлений, отмечавшихся во время марша.Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошло в Киеве 1 января. В нем приняли участие около трех с половиной тысяч человек, которые прошли от парка Шевченко к офису президента. Акция завершилась без происшествий.Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии.Россия осудила это решение, отметив, что Украина стала страной, где "неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/aksenov-1766389065.html

https://ria.ru/20220101/aksenov-1766388299.html

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в мире, украина, израиль, киев, степан бандера, организация украинских националистов, петр порошенко, украинская повстанческая армия, ситуация на украине, россия