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Японский врач объяснил, как заставить кофе эффективнее снижать давление
Японский врач объяснил, как заставить кофе эффективнее снижать давление - РИА Новости, 02.01.2022
Японский врач объяснил, как заставить кофе эффективнее снижать давление
Добавление в кофе уксуса или лимонного сока усиливает эффект хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления. Об этом рассказал доктор... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T14:10
2022-01-02T14:30
общество
япония
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Добавление в кофе уксуса или лимонного сока усиливает эффект хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления. Об этом рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный клинический диетолог Хиросигэ Итакура в статье для Yahoo News Japan.По словам медика, эта кислота представляет собой вид полифенола, который не только придает кофе цвет и горечь, но и обладает антибактериальным действием, предупреждает снижение функции печени, близорукость и пресбиопию.Кроме того, хлорогеновая кислота помогает сжигать жир, ослабляет воспалительные процессы в организме, сокращает количество бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки, сохраняя их эластичность.Врач рекомендует добавлять в кофе чайную ложку уксусной кислоты, которая помогает снизить давление, стимулируя его гормональную регуляцию в организме.В качестве альтернативного варианта Итакура предлагает класть в напиток тонко нарезанный лимон, поскольку он богат эриоцитрином, который предотвращает ожирение, а также нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания, заключил эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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общество, япония
14:10 02.01.2022 (обновлено: 14:30 02.01.2022)
 
Японский врач объяснил, как заставить кофе эффективнее снижать давление

Диетолог Итакура: кофе с уксусом или лимоном способствует снижению кровяного давления

© Depositphotos / kikovic Две чашки
Две чашки - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Depositphotos / kikovic
Две чашки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Добавление в кофе уксуса или лимонного сока усиливает эффект хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления. Об этом рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный клинический диетолог Хиросигэ Итакура в статье для Yahoo News Japan.
По словам медика, эта кислота представляет собой вид полифенола, который не только придает кофе цвет и горечь, но и обладает антибактериальным действием, предупреждает снижение функции печени, близорукость и пресбиопию.
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Кроме того, хлорогеновая кислота помогает сжигать жир, ослабляет воспалительные процессы в организме, сокращает количество бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки, сохраняя их эластичность.
Врач рекомендует добавлять в кофе чайную ложку уксусной кислоты, которая помогает снизить давление, стимулируя его гормональную регуляцию в организме.
В качестве альтернативного варианта Итакура предлагает класть в напиток тонко нарезанный лимон, поскольку он богат эриоцитрином, который предотвращает ожирение, а также нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания, заключил эксперт.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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