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Россия лишила Украину главной надежды
В Киеве заявили, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО - РИА Новости, 02.01.2022
Россия лишила Украину главной надежды
НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина вступит в альянс. Такое мнение в эфире телеканала НАШ высказал экс-советник президента Украины Валерий... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T06:04
2022-01-02T13:39
в мире
украина
нато
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина вступит в альянс. Такое мнение в эфире телеканала НАШ высказал экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк.Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО.В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.
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в мире, украина, нато, ситуация на украине, россия
06:04 02.01.2022 (обновлено: 13:39 02.01.2022)
 
В Киеве заявили, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО

Экс-советник президента Украины Ивасюк: Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Монумент Родина-мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина вступит в альянс. Такое мнение в эфире телеканала НАШ высказал экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк.

"Я глубоко убежден в том, что, пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса", — сказал эксперт.

Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.
После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО.
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