https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html

Россия лишила Украину главной надежды

В Киеве заявили, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО - РИА Новости, 02.01.2022

Россия лишила Украину главной надежды

НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина вступит в альянс. Такое мнение в эфире телеканала НАШ высказал экс-советник президента Украины Валерий... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T06:04

2022-01-02T06:04

2022-01-02T13:39

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина вступит в альянс. Такое мнение в эфире телеканала НАШ высказал экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк.Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО.В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.

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в мире, украина, нато, ситуация на украине, россия