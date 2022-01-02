https://ria.ru/20220102/moskva-1766411694.html

Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков

Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков - РИА Новости, 02.01.2022

Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков

Москвичам в праздники надо сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб:... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:14

2022-01-02T11:14

2022-01-02T11:14

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичам в праздники надо сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб: поквартирные обходы и проверки в выходные не планируются, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - цитирует слова Бирюкова столичный комплекс городского хозяйства.Заместитель мэра столицы призвал москвичей быть внимательнее и не попадаться на уловки."Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все внезапные проверки незаконны. "Если к вам пришли с такой проверкой, то 100% это мошенники, о визите которых следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы", - отметил заммэра столицы.Он напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.

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общество, москва, петр бирюков, жкх