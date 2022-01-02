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Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков
Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков - РИА Новости, 02.01.2022
Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков
Москвичам в праздники надо сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб:... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:14
2022-01-02T11:14
2022-01-02T11:14
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичам в праздники надо сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб: поквартирные обходы и проверки в выходные не планируются, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - цитирует слова Бирюкова столичный комплекс городского хозяйства.Заместитель мэра столицы призвал москвичей быть внимательнее и не попадаться на уловки."Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все внезапные проверки незаконны. "Если к вам пришли с такой проверкой, то 100% это мошенники, о визите которых следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы", - отметил заммэра столицы.Он напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
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общество, москва, петр бирюков, жкх
Заммэра Москвы призвал остерегаться мошенников под видом коммунальщиков
Заммэра Москвы Бирюков: в праздники надо остерегаться мошенников под видом коммунальщиков
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Москвичам в праздники надо сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб: поквартирные обходы и проверки в выходные не планируются, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - цитирует слова Бирюкова столичный комплекс городского хозяйства.
Заместитель мэра столицы призвал москвичей быть внимательнее и не попадаться на уловки.
"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все внезапные проверки незаконны. "Если к вам пришли с такой проверкой, то 100% это мошенники, о визите которых следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы", - отметил заммэра столицы.
Он напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.