В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19
Около пяти миллионов человек вакцинировались в Афганистане от COVID-19 с начала пандемии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19
КАБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более 3,2 миллиона прошли вакцинацию с августа 2021 года.
"В общей сложности 4 824 307 человек были вакцинированы от коронавируса в Афганистане, из которых 3 288 982 были вакцинированы с августа", - говорится в заявлении Самангани, опубликованном в Twitter.
وزارت صحت عامه:— Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) January 2, 2022
در کل ۴۸۲۴۳۰۷ نفر در افغانستان واکسین کرونا تزریق شده اند که ۳۲۸۸۹۸۲ نفر آن از ماه اگست به اینسو تزریق شده اند.
در کل ۱۵۸۰۵۶ و در ۵ ماه گذشته ۱۰۰۵۴ تن بیماران تازه کرونا در افغانستان ثبت شده اند، که ۶۶۰۵ نفر آن در شفاخانهها بستری شده اند.
В субботу МИД Индии сообщил, что Нью-Дели передал Афганистану 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covaxin, а в середине декабря спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты предложили Афганистану 1 миллион доз вакцины от коронавируса через международную инициативу COVAX.
Также в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что ЕС хочет профинансировать гумпомощь Афганистану и соседним с ним странам на общую сумму порядка 1 миллиарда евро. По ее словам, порядка 300 миллионов евро пойдут на программы по вакцинации, предоставлению убежища и защите прав, еще 250 миллионов планируется направить на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды для поддержки соседних с Афганистаном стран.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность