Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766434067.html
В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19
В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022
В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19
Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:47
2022-01-02T17:47
распространение коронавируса
в мире
общество
сша
оон
талибан
нью-дели
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_6c6fa963386cf309a76121261366fd85.jpg
КАБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более 3,2 миллиона прошли вакцинацию с августа 2021 года."В общей сложности 4 824 307 человек были вакцинированы от коронавируса в Афганистане, из которых 3 288 982 были вакцинированы с августа", - говорится в заявлении Самангани, опубликованном в Twitter.В субботу МИД Индии сообщил, что Нью-Дели передал Афганистану 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covaxin, а в середине декабря спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты предложили Афганистану 1 миллион доз вакцины от коронавируса через международную инициативу COVAX.Также в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что ЕС хочет профинансировать гумпомощь Афганистану и соседним с ним странам на общую сумму порядка 1 миллиарда евро. По ее словам, порядка 300 миллионов евро пойдут на программы по вакцинации, предоставлению убежища и защите прав, еще 250 миллионов планируется направить на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды для поддержки соседних с Афганистаном стран.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220101/vaktsina-1766352367.html
сша
нью-дели
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754703504_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_940540373dc718cc8077e8f6bac5afde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, общество, сша, оон, талибан, нью-дели, афганистан, еврокомиссия, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, мохаммад хасан ахунд
17:47 02.01.2022
 
В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19

Около пяти миллионов человек вакцинировались в Афганистане от COVID-19 с начала пандемии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник во время проведения вакцинации от COVID-19
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более 3,2 миллиона прошли вакцинацию с августа 2021 года.
"В общей сложности 4 824 307 человек были вакцинированы от коронавируса в Афганистане, из которых 3 288 982 были вакцинированы с августа", - говорится в заявлении Самангани, опубликованном в Twitter.
В субботу МИД Индии сообщил, что Нью-Дели передал Афганистану 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covaxin, а в середине декабря спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты предложили Афганистану 1 миллион доз вакцины от коронавируса через международную инициативу COVAX.
Также в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что ЕС хочет профинансировать гумпомощь Афганистану и соседним с ним странам на общую сумму порядка 1 миллиарда евро. По ее словам, порядка 300 миллионов евро пойдут на программы по вакцинации, предоставлению убежища и защите прав, еще 250 миллионов планируется направить на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды для поддержки соседних с Афганистаном стран.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
Вчера, 10:20Наука
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреОбществоСШАООНТалибанНью-ДелиАфганистанЕврокомиссияЗдоровье - ОбществоУрсула фон дер ЛяйенКоронавирус COVID-19Мохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Зеленский заявил, что обсудил с Байденом вопрос сохранения мира в Европе
01:15Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
01:02Байден и Зеленский провели телефонный разговор
00:47Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
00:09В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем
23:35Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
23:29Консульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогоды
23:08Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
22:49Дипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"
22:43Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
22:32В Оренбургской области загорелась церковь
22:25Боевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации
22:13На Гаити произошло покушение на премьер-министра
22:04В Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшими
21:52В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИ
21:48В Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"
21:44В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
21:31Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
21:21Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
20:57Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
Лента новостейМолния
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом вопрос сохранения мира в ЕвропеЭксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активыБайден и Зеленский провели телефонный разговорБиолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголемПремьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставкеКонсульство России в Хургаде предупредило о задержках рейсов из-за непогодыЛиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в ИзраилеДипломат призвал ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базу "Миротворца"Азербайджанский военный подорвался на мине в КарабахеВ Оренбургской области загорелась церковьБоевики "ан-Нусры"* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалацииНа Гаити произошло покушение на премьер-министраВ Подмосковье завели дело после пожара с тремя погибшимиВ Афинах застрелили грузинского криминального авторитета, сообщили СМИВ Карелии выявили первый случай заражения "омикроном"В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежаТри человека погибли при пожаре в ПодмосковьеАмериканцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведямиБолее тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции