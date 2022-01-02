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В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19

В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022

В Афганистане около пяти миллионов человек привились от COVID-19

Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T17:47

2022-01-02T17:47

2022-01-02T17:47

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КАБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более 3,2 миллиона прошли вакцинацию с августа 2021 года."В общей сложности 4 824 307 человек были вакцинированы от коронавируса в Афганистане, из которых 3 288 982 были вакцинированы с августа", - говорится в заявлении Самангани, опубликованном в Twitter.В субботу МИД Индии сообщил, что Нью-Дели передал Афганистану 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covaxin, а в середине декабря спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты предложили Афганистану 1 миллион доз вакцины от коронавируса через международную инициативу COVAX.Также в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что ЕС хочет профинансировать гумпомощь Афганистану и соседним с ним странам на общую сумму порядка 1 миллиарда евро. По ее словам, порядка 300 миллионов евро пойдут на программы по вакцинации, предоставлению убежища и защите прав, еще 250 миллионов планируется направить на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды для поддержки соседних с Афганистаном стран.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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