11:53 02.01.2022 (обновлено: 13:36 02.01.2022)
В России выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом
COVID-госпиталь. Архивное фото
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1591 (8,7 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Последний раз такой уровень отмечался 15 сентября — 18 841 заболевший.
Накануне зарегистрировали 19 751 инфицированного, темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 537 966 человек.
Умерли за день 811 человек (днем ранее — 847), общее число летальных исходов достигло 310 518. Выписались после лечения 26 976 пациентов, за все время выздоровели 9 524 039.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего заразившихся в Москве — 1824 (днем ранее было 2472), Санкт-Петербурге — 1568, Подмосковье — 1364, Челябинской области — 468, Свердловской — 466, Иркутской — 440, Нижегородской — 438, Краснодарском крае — 422, Пермском — 405, Алтайском — 386.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — двое заболевших, а в Туве и Магаданской области их по 11.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 280 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.