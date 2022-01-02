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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413979.html
В России выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.01.2022
В России выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом
В России впервые с середины сентября выявили меньше 19 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:53
2022-01-02T13:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России впервые с середины сентября выявили меньше 19 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки &lt;…&gt; подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1591 (8,7 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Последний раз такой уровень отмечался 15 сентября — 18 841 заболевший.Накануне зарегистрировали 19 751 инфицированного, темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 537 966 человек.Умерли за день 811 человек (днем ранее — 847), общее число летальных исходов достигло 310 518. Выписались после лечения 26 976 пациентов, за все время выздоровели 9 524 039.Новые случаи зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего заразившихся в Москве — 1824 (днем ранее было 2472), Санкт-Петербурге — 1568, Подмосковье — 1364, Челябинской области — 468, Свердловской — 466, Иркутской — 440, Нижегородской — 438, Краснодарском крае — 422, Пермском — 405, Алтайском — 386.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — двое заболевших, а в Туве и Магаданской области их по 11.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 280 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:53 02.01.2022 (обновлено: 13:36 02.01.2022)
 
В России выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкCOVID-госпиталь
COVID-госпиталь - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России впервые с середины сентября выявили меньше 19 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1591 (8,7 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Последний раз такой уровень отмечался 15 сентября — 18 841 заболевший.
Накануне зарегистрировали 19 751 инфицированного, темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 537 966 человек.
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Умерли за день 811 человек (днем ранее — 847), общее число летальных исходов достигло 310 518. Выписались после лечения 26 976 пациентов, за все время выздоровели 9 524 039.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего заразившихся в Москве — 1824 (днем ранее было 2472), Санкт-Петербурге — 1568, Подмосковье — 1364, Челябинской области — 468, Свердловской — 466, Иркутской — 440, Нижегородской — 438, Краснодарском крае — 422, Пермском — 405, Алтайском — 386.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — двое заболевших, а в Туве и Магаданской области их по 11.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 280 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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