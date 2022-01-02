https://ria.ru/20220102/gaz-1766422443.html

"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году

"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году - РИА Новости, 02.01.2022

"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:00

2022-01-02T15:00

2022-01-02T15:38

экономика

газпром

алексей миллер

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер."И это плюс 62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", — приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".Экспорт газа в прошлом году увеличился до 185,1 миллиарда кубов — на 5,8 миллиарда больше, чем в 2020-м, продолжил глава компании. По его словам, самый большой прирост обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа — Германия (+10,5 процента), Турция (+63 процента) и Италия (+20,3 процента).Выросли объемы транспортировки и по газопроводу "Сила Сибири" в Китай — туда "Газпром" регулярно поставлял топливо с превышением контрактных обязательств, а с 1 января вышел на новый уровень, продолжил Миллер. Он подчеркнул, что значительную роль в обеспечении надежных поставок играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток", а с 29 декабря полностью готов к работе и "Северный поток — 2".На российском рынке компания также достигла максимума с 2013 года — потребителям поставили 257,8 миллиарда кубометров, рост по сравнению с 2020-м составил 31,9 миллиарда. С прошлого лета газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя подскочили втрое, а 21 декабря обновили исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. За резким ростом следовали столь же резкие обвалы — так, 31 декабря цены упали ниже 800 долларов. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, на рынок влияют погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".

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экономика, газпром, алексей миллер