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"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году
"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году - РИА Новости, 02.01.2022
"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году
В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:00
2022-01-02T15:38
экономика
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер."И это плюс 62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", — приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".Экспорт газа в прошлом году увеличился до 185,1 миллиарда кубов — на 5,8 миллиарда больше, чем в 2020-м, продолжил глава компании. По его словам, самый большой прирост обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа — Германия (+10,5 процента), Турция (+63 процента) и Италия (+20,3 процента).Выросли объемы транспортировки и по газопроводу "Сила Сибири" в Китай — туда "Газпром" регулярно поставлял топливо с превышением контрактных обязательств, а с 1 января вышел на новый уровень, продолжил Миллер. Он подчеркнул, что значительную роль в обеспечении надежных поставок играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток", а с 29 декабря полностью готов к работе и "Северный поток — 2".На российском рынке компания также достигла максимума с 2013 года — потребителям поставили 257,8 миллиарда кубометров, рост по сравнению с 2020-м составил 31,9 миллиарда. С прошлого лета газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя подскочили втрое, а 21 декабря обновили исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. За резким ростом следовали столь же резкие обвалы — так, 31 декабря цены упали ниже 800 долларов. Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, на рынок влияют погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
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экономика, газпром, алексей миллер
15:00 02.01.2022 (обновлено: 15:38 02.01.2022)
 
"Газпром" добыл рекордное количество газа в 2021 году

"Газпром" добыл 514 миллиардов кубометров газа в году, показав лучший результат за 13 лет

© REUTERS / Maxim ShemetovБованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал
Бованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Бованенковское газовое месторождение на полуострове Ямал. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"И это плюс 62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", — приводятся его слова в Telegram-канале "Газпрома".
Экспорт газа в прошлом году увеличился до 185,1 миллиарда кубов — на 5,8 миллиарда больше, чем в 2020-м, продолжил глава компании.
"Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран", — добавил Миллер.
По его словам, самый большой прирост обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа — Германия (+10,5 процента), Турция (+63 процента) и Италия (+20,3 процента).
Выросли объемы транспортировки и по газопроводу "Сила Сибири" в Китай — туда "Газпром" регулярно поставлял топливо с превышением контрактных обязательств, а с 1 января вышел на новый уровень, продолжил Миллер.
Он подчеркнул, что значительную роль в обеспечении надежных поставок играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток", а с 29 декабря полностью готов к работе и "Северный поток — 2".
На российском рынке компания также достигла максимума с 2013 года — потребителям поставили 257,8 миллиарда кубометров, рост по сравнению с 2020-м составил 31,9 миллиарда.
С прошлого лета газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя подскочили втрое, а 21 декабря обновили исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. За резким ростом следовали столь же резкие обвалы — так, 31 декабря цены упали ниже 800 долларов.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, на рынок влияют погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
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ЭкономикаГазпромАлексей Миллер
 
 
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