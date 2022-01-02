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В Париже после скандала сняли флаг ЕС, размещенный под Триумфальной аркой

В Париже после скандала сняли флаг ЕС, размещенный под Триумфальной аркой - РИА Новости, 02.01.2022

В Париже после скандала сняли флаг ЕС, размещенный под Триумфальной аркой

В Париже с Триумфальной арки после критики сняли флаг Евросоюза, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T14:54

2022-01-02T14:54

2022-01-02T16:58

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 2 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже с Триумфальной арки после критики сняли флаг Евросоюза, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий.Полотно повесили в честь начала полугодового председательства Франции в Совете ЕС. На это резко негативно отреагировали представители правых и крайне правых взглядов, в том числе кандидат в президенты и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и лидер партии "Отвоевание" Эрик Земмур. Они назвали ситуацию кощунством и оскорблением Могилы Неизвестного Солдата, расположенной под аркой, и призвали президента Эммануэля Макрона вернуть туда национальный флаг.Стяг ЕС должен был развеваться под аркой несколько дней: его планировали снять вместе с рождественской иллюминацией, которую с Елисейских Полей убирают 9 января. При этом по периметру остались плакаты со звездами на синем фоне.Решение властей Ле Пен назвала "патриотической победой"."Красивая патриотическая победа на заре 2022 года! Правительство было вынуждено убрать флаг Европейского Союза из-под Триумфальной арки. Спасибо за массовую мобилизацию всех любителей Франции и Республики для того, чтобы заставить Эммануэля Макрона сдать назад", — написала она в Twitter.В то же время французский флаг под арку пока не вернули.Председательство Франции в Совете Европейского союза, которое продлится шесть месяцев, началось 1 января 2022 года.Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействовать достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза — Европейской комиссией и Европарламентом.Значимым внешнеполитическим событием французского председательства станет саммит ЕС — Африка, который должен пройти в Брюсселе 17-18 февраля. По его итогам Евросоюз намерен объявить о новом масштабном пакете инвестиций для африканских стран.Кроме того, на саммите ЕС в конце марта европейские лидеры планируют одобрить "Стратегический компас" — первую общеевропейскую стратегию в области обороны и безопасности.

https://ria.ru/20220101/frantsiya-1766341210.html

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в мире, париж, франция, евросоюз, брюссель, марин ле пен