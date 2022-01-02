https://ria.ru/20220102/f-35-1766400019.html

Спрогнозирован ответ России на налет американских истребителей F-35

Спрогнозирован ответ России на налет американских истребителей F-35 - РИА Новости, 02.01.2022

Спрогнозирован ответ России на налет американских истребителей F-35

Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских стелс-истребителей F-35 с Черного моря. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T04:08

2022-01-02T04:08

2022-01-02T05:52

в мире

сша

сергей шойгу

f-35

нато

министерство обороны сша

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских стелс-истребителей F-35 с Черного моря.В случае агрессивных действий Североатлантический альянс столкнется с "большим сюрпризом" — модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, развернутыми в Крыму, пишет колумнист.Улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.Мощный ударРанее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что США в состоянии нанести по России серьезный удар с Черного моря в случае ее "вторжения" на Украину.Также американский эксперт, ранее работавший в Пентагоне, в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий, предложил использовать против Москвы истребители F-35 моделей C и B.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. Сценарий применения ядерного оружияВ ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывает тактику нанесения ракетных ударов по России.Он особо отметил, что у восточных рубежей страны значительно усилилась активность американских военных самолетов. В 2020 году над Охотским морем выполнили 22 полета, в то время как годом ранее их было всего три.Министр рассказал, что во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Удаление от границы составило 20 километров.В начале декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе также отметил, что стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/ssha-1766029039.html

https://ria.ru/20211209/ugroza-1762966330.html

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в мире, сша, сергей шойгу, f-35, нато, министерство обороны сша, валерий герасимов, россия