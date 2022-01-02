https://ria.ru/20220102/energetika-1766405701.html

Эксперт назвал главные тренды энергетики

Эксперт назвал главные тренды энергетики - РИА Новости, 02.01.2022

Эксперт назвал главные тренды энергетики

Развитие водородного транспорта, снижение цены зеленого водорода и совершенствование литий-ионных аккумуляторов войдут в восьмерку трендов энергетики 2022 года... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:59

2022-01-02T08:59

2022-01-02T11:03

технологии

энергетика

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Развитие водородного транспорта, снижение цены зеленого водорода и совершенствование литий-ионных аккумуляторов войдут в восьмерку трендов энергетики 2022 года в России и мире - их РИА Новости перечислил замруководителя Центра компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии на базе ИПХФ РАН Алексей Паевский."Первый тренд, который начался в несколько последних лет во всем мире – и, безусловно, продолжится в 2022 году – это тренд на снижение цены зеленого водорода для использования его в водородных топливных элементах", - отметил Паевский. По его словам, такой водород, полученный путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии, – самый дорогой, его стоимость может более чем впятеро превышать цену "грязного водорода". Однако вслед за реализацией масштабных проектов по производству "чистого водорода" цена на него будет снижаться.Среди трендов, определяющих развитие новых источников энергии в мире, эксперт выделил и улучшение литий-ионных аккумуляторов - в частности, улучшение их циклируемости, что позволит аккумуляторам не терять емкость на морозе. Паевский отметил также развитие других видов аккумуляторов и появление "совсем новаторских проектов, таких как бетонные или бумажные аккумуляторы"."Нужно не забывать еще об одном тренде – создание источников энергии для двух типов устройств: имплантов в организм и составляющих интернета вещей. Это потребует совершенно новых решений (использование в качестве источника энергии глюкозы крови, например), однако необходимость в таких источниках все выше и выше", - сказал он.Говоря о российских трендах, эксперт отметил в первую очередь переход от научных разработок к практическим испытаниям. "Многие транспортные средства именно в 2022 году будут впервые собраны "в металле" или начнут испытываться в "боевых условиях". Например, водоробусы, которые в 2023 году должны выйти на улицы Москвы", - подчеркнул Паевский.Кроме того, в 2022 году в России будет идти активная работа по созданию инфраструктуры для отечественного электрического и водородного транспорта. По мнению Паевского, в этом году будут созданы с нуля, изменены или адаптированы на основе опыта других стран стандарты по водороду. Без них невозможно дальнейшее продвижение новых видов источников энергии и транспорта, отметил эксперт.Еще один тренд - обучение специалистов в новых отраслях. "Нам всем придется много сделать для того, чтобы в России появилось как можно больше кадров в области электрохимии, химических источников тока и электротранспорта (включая водородный). Без кадров мы не сможем продвинуться дальше. Надеюсь, что в 2022 году и на этом фронте нас ждут большие подвижки", - подвел итог эксперт.

https://ria.ru/20211022/transport-1755798641.html

https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html

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технологии, энергетика, российская академия наук, россия