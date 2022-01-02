В Британии появилась петиция с призывом лишить экс-премьера высшего ордена
В Британии более 100 тысяч человек призвали лишить экс-премьера Блэра Ордена Подвязки
© AP Photo / Eraldo PeresБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
© AP Photo / Eraldo Peres
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 100 тысяч человек за полдня подписали петицию с призывом лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
Ранее Блэр был награжден этим орденом за деятельность в годы, когда он занимал пост премьер-министра.
Петиция была размещена на сайте change.org днем в субботу пользователем под никнеймом Angus Scott. По состоянию на 04.30 мск воскресенья, петицию подписали 104 873 человека.
"Тони Блэр нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр – человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции призывает британского премьера Бориса Джонсона обратиться к королеве Елизавете II с просьбой лишить Блэра рыцарского титула.
Тони Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах. Его неоднократно подвергали критике из-за вторжений Великобритании в Ирак и Афганистан.
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