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Байден опозорился из-за России
Британцы высмеяли пригрозившего России Байдена - РИА Новости, 02.01.2022
Байден опозорился из-за России
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный комментарию президента США Джо Байдена по прошедшим телефонным переговорам с президентом... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T03:16
2022-01-02T14:45
в мире
сша
оон
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный комментарию президента США Джо Байдена по прошедшим телефонным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений. Как позднее заявил американский лидер во время общения с журналистами, в ходе разговора он "ясно дал понять" российскому коллеге о недопустимости "вторжения" на Украину и пригрозил "высокой ценой" в случае "агрессии".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать", — заявил пользователь MidlandsYam."Давайте будем честны, ни один другой мировой лидер не боится Байдена. Все смеются над ним за закрытыми дверями, и никто не воспринимает его всерьез. Он не годится для того, чтобы управлять купальней, не говоря уже о стране", — выразил мнение BigBlueBill."Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать", — считает Tfck."Учитывая, что это парень, который думал, что баллотируется в сенат, а не в президенты, я могу представить, как Путин смеялся", — сыронизировал TD5555."Джо капитулировал в Кабуле и оставил запас оружия для "Талибана"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)", — напомнил Wokemadness.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, сша, оон, владимир путин, джо байден, нато, россия
03:16 02.01.2022 (обновлено: 14:45 02.01.2022)
 
Британцы высмеяли пригрозившего России Байдена

Читатели The Daily Mail засомневались в способности Байдена угрожать России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный комментарию президента США Джо Байдена по прошедшим телефонным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений. Как позднее заявил американский лидер во время общения с журналистами, в ходе разговора он "ясно дал понять" российскому коллеге о недопустимости "вторжения" на Украину и пригрозил "высокой ценой" в случае "агрессии".
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"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать", — заявил пользователь MidlandsYam.
"Давайте будем честны, ни один другой мировой лидер не боится Байдена. Все смеются над ним за закрытыми дверями, и никто не воспринимает его всерьез. Он не годится для того, чтобы управлять купальней, не говоря уже о стране", — выразил мнение BigBlueBill.
"Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать", — считает Tfck.
"Учитывая, что это парень, который думал, что баллотируется в сенат, а не в президенты, я могу представить, как Путин смеялся", — сыронизировал TD5555.
"Джо капитулировал в Кабуле и оставил запас оружия для "Талибана"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)", — напомнил Wokemadness.
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Как ранее подчеркивал Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреСШАООНВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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