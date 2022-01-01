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Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января
Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января - РИА Новости, 01.01.2022
Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января
Новый год принесет и некоторые законодательные изменения. Вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), проиндексируют пенсии и материнский капитал,... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:00
2022-01-01T09:31
новый год
пенсии
мрот
кредиты
материнский капитал
социальные выплаты
детские пособия
больничный
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Новый год принесет и некоторые законодательные изменения. Вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать слишком много кредитов. А счетчики электроэнергии теперь будут только умными. Об этих и других ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.МРОТ и прожиточный минимумМинимальный размер оплаты труда увеличивается с 12 792 до 13 890 рублей. Авторы законопроекта предлагали планку пониже, однако глава государства внес поправку. Ее и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024-й.Как отмечал Владимир Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики". И рассчитывается этот параметр по‑новому — 42 процента медианной зарплаты (у одних доход выше этого показателя, у других — ниже).На это из федерального бюджета в 2022-м выделят 30 миллиардов. К МРОТ привязаны многие социальные выплаты. К примеру, за больничный. В прошлом году был максимум 2434,25 рубля в день, теперь на 140 больше.Больничный и пособияС января больничные листы оформляют в электронном виде. Работодателю достаточно, чтобы сотрудник просто сообщил номер документа.Страхователь, в свою очередь, отправляет в Фонд социального страхования в трехдневный срок (сейчас пять дней) реестр с заполненным листом нетрудоспособности. Указывает стаж, средний заработок и реквизиты карты. При этом можно ничего не распечатывать.С февраля вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Максимум — 31 282 рубля (сейчас 29 600). Минимум — 7493 (пока 7083).Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 5,8 процента — до 19 981 рубля. Выплата положена всем семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.Выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам перечислят автоматически — без заявления, на основании электронного больничного листа. Фонд социального страхования будет переводить средства напрямую.Пенсии и маткапиталВ 2022-м социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента, а страховые — на 5,9. Средняя страховая пенсия для неработающих пожилых россиян в наступившем году — 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021-м с учетом индексации — 17 541.Пенсия по старости складывается из фиксированной и страховой частей. Первая не зависит от стажа и ежегодно индексируется. Вторая учитывает продолжительность стажа и зарплаты. С 2002-го основными при ее расчете стали страховые взносы, а не стаж. Именно к этому чаще всего возникают вопросы.Фиксированная часть пенсии после индексации с 1 января — 6 401 рубль 10 копеек (было 6 044 рубля 48 копеек).Одно из ключевых нововведений касается выплат по судебным листам. Задерживать их теперь запрещено, если пенсионера признали банкротом.Еще важный момент: если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни, на нее смогут претендовать его наследники.Для этого необходимо направить заявление в ПФР. Получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно заберут накопительную часть.Кроме того, ПФР изменит порядок начисления сельской надбавки. Этим правом обладают пенсионеры, отработавшие за пределами городов 30 и более лет. Сегодня таких 900 тысяч. Раньше им надо было оставаться в селе, отныне это необязательно. Сельская надбавка — 25 процентов от фиксированной части страховой пенсии. Это 1,5 тысячи рублей в месяц, после индексации — на сотню больше.Скорее всего, решат и такую коллизию: сейчас, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, маткапитал не получить. Однако по постановлению Конституционного суда Минтруд разработал поправки в законодательство.Тарифы ЖКХ и жильеПодорожание коммунальных услуг не должно выйти за рамки инфляции. Тарифы на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора, как и всегда, скорректируют с середины года.Предельный индекс для каждого региона свой. Больше всего платежи увеличатся в Чечне — на 6,5 процента и Санкт-Петербурге — 6,3. В Крыму, Севастополе и Татарстане — на 6,2.С января энергетики обязаны ставить в жилищах исключительно умные счетчики, которые сами передают данные. Потребители за это не платят напрямую, но замена счетчиков все же отразится на тарифах.Кредиты и цифровой рубльБанк России с нового года получил право количественно ограничивать выдачу потребительских кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Исключения — ипотека, кредиты предпринимателям и автокредиты. Регулятор сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских займов.При этом регулятор сможет оштрафовать нарушителя или запретить ему некоторые операции.В финансовый оборот вводят цифровой рубль, эмитентом которого выступит ЦБ. В январе начинается первый этап тестирования. Это дополнит существующие наличный и безналичные способы оплаты. Новая платежная инфраструктура — один из ключевых проектов Банка России — внесена в стратегию развития финансового рынка до 2030-го.Регулятор планирует подключить к этому посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеров, маркетплейсы, страховые компании). Россияне смогут зачислять цифровые рубли в электронные кошельки и пользоваться ими как онлайн, так и офлайн.
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https://ria.ru/20210922/kapital-1751232845.html
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новый год, пенсии, мрот, кредиты, материнский капитал, социальные выплаты, детские пособия, больничный, прожиточный минимум
08:00 01.01.2022 (обновлено: 09:31 01.01.2022)
 

Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители в новом флагманском центре МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Посетители в новом флагманском центре МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Новый год принесет и некоторые законодательные изменения. Вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать слишком много кредитов. А счетчики электроэнергии теперь будут только умными. Об этих и других ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда увеличивается с 12 792 до 13 890 рублей. Авторы законопроекта предлагали планку пониже, однако глава государства внес поправку. Ее и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024-й.
Как отмечал Владимир Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики". И рассчитывается этот параметр по‑новому — 42 процента медианной зарплаты (у одних доход выше этого показателя, у других — ниже).

А поскольку МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, он увеличится на 8,6 процента — до 12 654 рублей.

На это из федерального бюджета в 2022-м выделят 30 миллиардов. К МРОТ привязаны многие социальные выплаты. К примеру, за больничный. В прошлом году был максимум 2434,25 рубля в день, теперь на 140 больше.
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Больничный и пособия

С января больничные листы оформляют в электронном виде. Работодателю достаточно, чтобы сотрудник просто сообщил номер документа.
Страхователь, в свою очередь, отправляет в Фонд социального страхования в трехдневный срок (сейчас пять дней) реестр с заполненным листом нетрудоспособности. Указывает стаж, средний заработок и реквизиты карты. При этом можно ничего не распечатывать.
С февраля вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Максимум — 31 282 рубля (сейчас 29 600). Минимум — 7493 (пока 7083).
Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 5,8 процента — до 19 981 рубля. Выплата положена всем семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Максимальное пособие по безработице достигнет 12 792 рублей (в 2021 году — 12 130). Столько полагается в первые три месяца после подачи заявления, в следующие три — по пять тысяч рублей. Нижняя планка — полторы тысячи: для тех, кто ищет работу впервые или трудился лишь 26 недель в течение последнего года. Работники, уволенные по собственной вине, и те, у кого нет сведений о трудовой деятельности и среднем заработке, тоже получат по минимуму.

Выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам перечислят автоматически — без заявления, на основании электронного больничного листа. Фонд социального страхования будет переводить средства напрямую.
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Пенсии и маткапитал

В 2022-м социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента, а страховые — на 5,9. Средняя страховая пенсия для неработающих пожилых россиян в наступившем году — 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021-м с учетом индексации — 17 541.
Пенсия по старости складывается из фиксированной и страховой частей. Первая не зависит от стажа и ежегодно индексируется. Вторая учитывает продолжительность стажа и зарплаты. С 2002-го основными при ее расчете стали страховые взносы, а не стаж. Именно к этому чаще всего возникают вопросы.
Фиксированная часть пенсии после индексации с 1 января — 6 401 рубль 10 копеек (было 6 044 рубля 48 копеек).
Одно из ключевых нововведений касается выплат по судебным листам. Задерживать их теперь запрещено, если пенсионера признали банкротом.
Еще важный момент: если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни, на нее смогут претендовать его наследники.
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Для этого необходимо направить заявление в ПФР. Получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно заберут накопительную часть.
Кроме того, ПФР изменит порядок начисления сельской надбавки. Этим правом обладают пенсионеры, отработавшие за пределами городов 30 и более лет. Сегодня таких 900 тысяч. Раньше им надо было оставаться в селе, отныне это необязательно. Сельская надбавка — 25 процентов от фиксированной части страховой пенсии. Это 1,5 тысячи рублей в месяц, после индексации — на сотню больше.

Материнский капитал тоже вырастет — проиндексируют с 1 февраля на реальную инфляцию. На первого ребенка (в случае рождения или усыновления) государство выделит 503,2 тысячи рублей (вместо прежних 483,8) и 665 тысяч (ранее 639,4) — на второго и последующих.

Скорее всего, решат и такую коллизию: сейчас, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, маткапитал не получить. Однако по постановлению Конституционного суда Минтруд разработал поправки в законодательство.
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Тарифы ЖКХ и жилье

Подорожание коммунальных услуг не должно выйти за рамки инфляции. Тарифы на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора, как и всегда, скорректируют с середины года.
Предельный индекс для каждого региона свой. Больше всего платежи увеличатся в Чечне — на 6,5 процента и Санкт-Петербурге — 6,3. В Крыму, Севастополе и Татарстане — на 6,2.

В Москве, Дагестане и Якутии — шесть процентов. Минимум — в Свердловской области: 2,9. В Марий Эл — 3,2, на Чукотке — 3,3. В остальных российских регионах — от 3,4 до 5,4.

С января энергетики обязаны ставить в жилищах исключительно умные счетчики, которые сами передают данные. Потребители за это не платят напрямую, но замена счетчиков все же отразится на тарифах.
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Кредиты и цифровой рубль

Банк России с нового года получил право количественно ограничивать выдачу потребительских кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Исключения — ипотека, кредиты предпринимателям и автокредиты. Регулятор сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских займов.

Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, это нужно для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках". Для банков лимиты определят с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО — категории потребительского займа и его суммы.

При этом регулятор сможет оштрафовать нарушителя или запретить ему некоторые операции.
В финансовый оборот вводят цифровой рубль, эмитентом которого выступит ЦБ. В январе начинается первый этап тестирования. Это дополнит существующие наличный и безналичные способы оплаты. Новая платежная инфраструктура — один из ключевых проектов Банка России — внесена в стратегию развития финансового рынка до 2030-го.
Регулятор планирует подключить к этому посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеров, маркетплейсы, страховые компании). Россияне смогут зачислять цифровые рубли в электронные кошельки и пользоваться ими как онлайн, так и офлайн.
 
Новый годПенсииМРОТКредитыМатеринский капиталсоциальные выплатыДетские пособиябольничныйпрожиточный минимум
 
 
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