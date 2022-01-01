https://ria.ru/20220101/voda-1766344871.html

Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды

Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды - РИА Новости, 01.01.2022

Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды

Российские ученые создали уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений: по замыслу ученых она, в том числе, поможет восполнить... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T08:18

2022-01-01T08:18

2022-01-01T09:40

наука

технологии

наука

мгту имени баумана

открытия - риа наука

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские ученые создали уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений: по замыслу ученых она, в том числе, поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Платформы НТИ"."В Центре компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена – супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений", - говорится в сообщении.Среди таких загрязнений – красители, растворители и другие химические отходы предприятий легкой промышленности. Технология поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды, рассчитают авторы проектаВ дальнейшем в рамках проекта ученые планируют оптимизировать состав и структуру аэрогеля. В частности, для бактерицидного действия ученые добавят в него наночастицы серебра. В сообщении говорится, что разработка выйдет на рынок в 2025-2026 годы, стоимость продукта пока неизвестна.

https://ria.ru/20220101/asteroid-1766340967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, наука, мгту имени баумана, открытия - риа наука, россия