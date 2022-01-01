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Наука
https://ria.ru/20220101/voda-1766344871.html
Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды
Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды - РИА Новости, 01.01.2022
Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды
Российские ученые создали уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений: по замыслу ученых она, в том числе, поможет восполнить... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:18
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наука
технологии
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россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские ученые создали уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений: по замыслу ученых она, в том числе, поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Платформы НТИ"."В Центре компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена – супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений", - говорится в сообщении.Среди таких загрязнений – красители, растворители и другие химические отходы предприятий легкой промышленности. Технология поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды, рассчитают авторы проектаВ дальнейшем в рамках проекта ученые планируют оптимизировать состав и структуру аэрогеля. В частности, для бактерицидного действия ученые добавят в него наночастицы серебра. В сообщении говорится, что разработка выйдет на рынок в 2025-2026 годы, стоимость продукта пока неизвестна.
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технологии, наука, мгту имени баумана, открытия - риа наука, россия
08:18 01.01.2022 (обновлено: 09:40 01.01.2022)
 
Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды

Российские ученые "Платформы НТИ" создали уникальную технологию для создания пресной воды

© РИА Новости / Евгений КозыревСотрудница в физико-химической лаборатории
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские ученые создали уникальную технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений: по замыслу ученых она, в том числе, поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Платформы НТИ".
"В Центре компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена – супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений", - говорится в сообщении.
Среди таких загрязнений – красители, растворители и другие химические отходы предприятий легкой промышленности. Технология поможет восполнить возрастающий недостаток пресной воды, рассчитают авторы проекта
В дальнейшем в рамках проекта ученые планируют оптимизировать состав и структуру аэрогеля. В частности, для бактерицидного действия ученые добавят в него наночастицы серебра. В сообщении говорится, что разработка выйдет на рынок в 2025-2026 годы, стоимость продукта пока неизвестна.
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