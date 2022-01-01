https://ria.ru/20220101/ukraina-1766380481.html

Кубань и еще три области: на Украине предъявили новые претензии на российские территории

На Украине заявили о правах на четыре российских региона - РИА Новости, 01.01.2022

Кубань и еще три области: на Украине предъявили новые претензии на российские территории

Публицист Сергей Грабовский в статье для киевского журнала "День" объявил украинскими Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T17:49

2022-01-01T17:49

2022-01-01T19:37

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Публицист Сергей Грабовский в статье для киевского журнала "День" объявил украинскими Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.Комментируя слова Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, Грабовский возмутился "молчанием" Киева и выдвинул претензии Москве.Ссылаясь на неназванные европейские карты, автор заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а Россия — нет. По его словам, вместо нее русское государства на этих картах называлось Московией — это наименование употреблялось на Западе вплоть до периода правления Петра I, и уже позднее в Европе от него отказались.Затем Грабовский напомнил о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м. На картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины."В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области. — Прим. ред.) — то есть она уходит за Дон. Часть же нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины", — написал он.Публицист обвинил большевиков в отрезании от Украины Слобожанщины, признав при этом, что в состав республики включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Также Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918-1919 годах, однако, по его словам, этого "не позволили белые". Все перечисленные территории публицист назвал "историческими украинскими".Ранее Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции напомнил о передаче большевиками некоторых российских территорий Украине без учета мнения жителей.Киевские политики и общественные деятели регулярно выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России. Среди них, в частности, Приморье, Хабаровский край, Волгоградская и Саратовская области.В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Украину. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Киев.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1764129390.html

https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html

https://ria.ru/20211208/voyna-1762830895.html

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