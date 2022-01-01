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Украина закрыла свои порты для российских судов
Украина закрыла свои порты для российских судов - РИА Новости, 01.01.2022
Украина закрыла свои порты для российских судов
Закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ, принятый Верховной радой 3 РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T07:21
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в мире
украина
верховная рада украины
дунай (река)
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ, принятый Верховной радой 3 декабря 2020 года, размещен на сайте парламента.Согласно его тексту, корабли под флагом "государства-агрессора" (так на Украине называют Россию – Прим. ред.) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/ukraina-1758645243.html
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в мире, украина, верховная рада украины, дунай (река), ситуация на украине, россия
07:21 01.01.2022 (обновлено: 09:02 01.01.2022)
 
Украина закрыла свои порты для российских судов

На Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ в ее внутренние воды

© AP Photo / Vadim GhirdaМариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
Мариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Мариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ, принятый Верховной радой 3 декабря 2020 года, размещен на сайте парламента.
Согласно его тексту, корабли под флагом "государства-агрессора" (так на Украине называют Россию – Прим. ред.) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.
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Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.
К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.
Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
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