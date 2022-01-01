https://ria.ru/20220101/suda-1766343422.html

Украина закрыла свои порты для российских судов

Украина закрыла свои порты для российских судов - РИА Новости, 01.01.2022

Украина закрыла свои порты для российских судов

Закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ, принятый Верховной радой 3 РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T07:21

2022-01-01T07:21

2022-01-01T09:02

в мире

украина

верховная рада украины

дунай (река)

ситуация на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/28/1529242871_0:14:2001:1139_1920x0_80_0_0_7df9833ab228b1808d2b59337b086600.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ, принятый Верховной радой 3 декабря 2020 года, размещен на сайте парламента.Согласно его тексту, корабли под флагом "государства-агрессора" (так на Украине называют Россию – Прим. ред.) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/ukraina-1758645243.html

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764794533.html

украина

дунай (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, дунай (река), ситуация на украине, россия