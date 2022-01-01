https://ria.ru/20220101/sng-1766336450.html

Казахстан принял председательство в СНГ

Казахстан принял председательство в СНГ - РИА Новости, 01.01.2022

Казахстан принял председательство в СНГ

Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ). РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:02

2022-01-01T01:02

2022-01-01T01:02

в мире

казахстан

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764526568_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_cc08619cd0bf636b2e4f4f09aaa76ee1.jpg

АЛМА-АТА, 1 янв - РИА Новости. Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ 15 октября напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алма-Ате в декабре 1991 года. По его словам, "сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами".Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.Среди первостепенных задач, стоящих перед странами СНГ, казахстанский лидер назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами.Наряду с этим президент Казахстана считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы общим интересам. Касаясь вопросов сотрудничества в преодолении негативных последствий пандемии, Токаев предложил ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.Другой важной задачей СНГ Токаев считает совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. По его словам, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.Президент Казахстана также призвал партнеров по СНГ к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.Ожидается, что в мае 2022 года в Нур-Султане пройдет заседание совета глав правительств государств-участников СНГ, а в октябре - встреча глав стран Содружества.

https://ria.ru/20211229/sammit-1766033038.html

https://ria.ru/20211229/sng-1766046912.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, снг