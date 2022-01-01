https://ria.ru/20220101/sigarety-1766338520.html
В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет
В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет - РИА Новости, 01.01.2022
В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет
Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T01:47
2022-01-01T01:47
2022-01-01T05:14
экономика
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу изменения в "антитабачный закон", которые ввели единую минимальную цену табачной продукции: она рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента.Ранее директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко заявил, что единая минимальная цена является эффективным инструментом для борьбы с нелегальным табачным оборотом.С начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку.Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам; если их значение находится ниже действующей единой минимальной цены, то реализация, за исключением отдельных случаев, запрещается.Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно, на одну пачку табачных изделий и отдельно - по каждой марке. Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля 2021 года, с максимальной розничной ценой ниже единой минимальной цены, могли быть реализованы до 1 июля 2021 года.
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экономика, россия
01:47 01.01.2022 (обновлено: 05:14 01.01.2022)
В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет
Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.
С 1 апреля 2021 года в России
вступили в силу изменения в "антитабачный закон", которые ввели единую минимальную цену табачной продукции: она рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента.
Ранее директор по связям с ЕАЭС
и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко заявил, что единая минимальная цена является эффективным инструментом для борьбы с нелегальным табачным оборотом.
С начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку.
Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам; если их значение находится ниже действующей единой минимальной цены, то реализация, за исключением отдельных случаев, запрещается.
Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно, на одну пачку табачных изделий и отдельно - по каждой марке. Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля 2021 года, с максимальной розничной ценой ниже единой минимальной цены, могли быть реализованы до 1 июля 2021 года.