https://ria.ru/20220101/sigarety-1766338520.html

В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет

В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет - РИА Новости, 01.01.2022

В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет

Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:47

2022-01-01T01:47

2022-01-01T05:14

экономика

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу изменения в "антитабачный закон", которые ввели единую минимальную цену табачной продукции: она рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента.Ранее директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко заявил, что единая минимальная цена является эффективным инструментом для борьбы с нелегальным табачным оборотом.С начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку.Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам; если их значение находится ниже действующей единой минимальной цены, то реализация, за исключением отдельных случаев, запрещается.Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно, на одну пачку табачных изделий и отдельно - по каждой марке. Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля 2021 года, с максимальной розничной ценой ниже единой минимальной цены, могли быть реализованы до 1 июля 2021 года.

https://ria.ru/20211202/sovfed-1761874464.html

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экономика, россия