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Пушков разоблачил американских дипломатов
Пушков назвал цель призыва к публикации антироссийских санкций - РИА Новости, 01.01.2022
Пушков разоблачил американских дипломатов
Американские дипломаты стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T13:19
2022-01-01T15:52
в мире
сша
москва
джо байден
алексей пушков
нато
совет федерации рф
майкл макфол
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американские дипломаты стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.Сенатор прокомментировал заявления, в частности, бывших послов США в России Майкла Макфола и Александра Вершбоу о необходимости представить список антироссийских санкций."Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", — объяснил Пушков. Он отметил, что звучащие с американской стороны угрозы "адских санкций" вместо предоставления России гарантий безопасности тоже направлены на усложнение дипломатических контактов.Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/sanktsii-1766353438.html
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в мире, сша, москва, джо байден, алексей пушков, нато, совет федерации рф, майкл макфол, санкции в отношении россии, россия
13:19 01.01.2022 (обновлено: 15:52 01.01.2022)
 
Пушков назвал цель призыва к публикации антироссийских санкций

Сенатор Пушков: цель призыва экс-послов США опубликовать список санкций — срыв переговоров

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американские дипломаты стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор прокомментировал заявления, в частности, бывших послов США в России Майкла Макфола и Александра Вершбоу о необходимости представить список антироссийских санкций.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
10:28В мире
Бывшие дипломаты США попросили Байдена раскрыть список санкций против РФ
"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", — объяснил Пушков. Он отметил, что звучащие с американской стороны угрозы "адских санкций" вместо предоставления России гарантий безопасности тоже направлены на усложнение дипломатических контактов.
Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 10:29
Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров
 
В миреСШАМоскваДжо БайденАлексей ПушковНАТОСовет Федерации РФМайкл МакфолСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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