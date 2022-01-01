Пушков разоблачил американских дипломатов

13:19 01.01.2022 (обновлено: 15:52 01.01.2022)
Пушков назвал цель призыва к публикации антироссийских санкций
Сенатор Пушков: цель призыва экс-послов США опубликовать список санкций — срыв переговоров
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американские дипломаты стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор прокомментировал заявления, в частности, бывших послов США в России Майкла Макфола и Александра Вершбоу о необходимости представить список антироссийских санкций.
"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", — объяснил Пушков. Он отметил, что звучащие с американской стороны угрозы "адских санкций" вместо предоставления России гарантий безопасности тоже направлены на усложнение дипломатических контактов.
Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.