https://ria.ru/20220101/sanktsii-1766365869.html

Пушков разоблачил американских дипломатов

Пушков назвал цель призыва к публикации антироссийских санкций - РИА Новости, 01.01.2022

Пушков разоблачил американских дипломатов

Американские дипломаты стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T13:19

2022-01-01T13:19

2022-01-01T15:52

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американские дипломаты стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.Сенатор прокомментировал заявления, в частности, бывших послов США в России Майкла Макфола и Александра Вершбоу о необходимости представить список антироссийских санкций."Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение", — объяснил Пушков. Он отметил, что звучащие с американской стороны угрозы "адских санкций" вместо предоставления России гарантий безопасности тоже направлены на усложнение дипломатических контактов.Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/sanktsii-1766353438.html

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в мире, сша, москва, джо байден, алексей пушков, нато, совет федерации рф, майкл макфол, санкции в отношении россии, россия