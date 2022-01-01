Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220101/putin-1766327857.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2022
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:01
2022-01-01T00:07
новый год — 2022
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766331559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99796a76b239d86f538d79fc8cf9a4d1.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их."(Мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — подчеркнул президент.По его словам, в праздник всех жителей России объединяют надежды на "добрые перемены", которые "невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года"."Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — обратился к россиянам Путин.Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам российского лидера, приложатся успехи в других областях — работе, учебе, творчестве и любимом деле.Встречая Новый год, люди надеются, что он откроет им новые возможности, продолжил Путин."Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", — заметил глава государства.Он напомнил о том, что в 2021-м Россия твердо и последовательно отстаивала свои "национальные интересы, безопасность страны и гражданина".Как отметил президент, в уходящем году удалось в короткие сроки восстановить экономику и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно."Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что главная цель властей — повышение благосостояния и качества жизни граждан."Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — считает он.По словам президента, новогоднее волшебство открывает сердца людей чуткости и доверию, благородству и милосердию, в минуты перед наступлением нового года везде звучат самые теплые пожелания "в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов"."С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", — поблагодарил их Путин.В обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.По словам Путина, все это — великие ценности, "которые во многом определяют смысл жизни каждого человека"."С Новым годом, дорогие друзья, новым — 2022-м — годом!" — поздравил россиян президент.Первыми новогоднее обращение Владимира Путина увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где 2022 год наступил в 15:00 мск. В 16:00 по московскому времени праздник пришел к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Находку, Владивосток. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2022-й наступил в 18:00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00 мск.
https://ria.ru/20211231/rossiya-1766221272.html
https://ria.ru/20211227/sobytiya-1765677960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своем обращении он заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться.
2022-01-01T00:01
true
PT11M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766331559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e2b65dd8664ea42ab7bcd49ab616eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
00:01 01.01.2022 (обновлено: 00:07 01.01.2022)
 
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их.
"(Мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — подчеркнул президент.
По его словам, в праздник всех жителей России объединяют надежды на "добрые перемены", которые "невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года".
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — обратился к россиянам Путин.
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 08:00
2022 год: истории, в которых Россия поставит точку
Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам российского лидера, приложатся успехи в других областях — работе, учебе, творчестве и любимом деле.

"Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", — сказал президент.

Встречая Новый год, люди надеются, что он откроет им новые возможности, продолжил Путин.
"Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", — заметил глава государства.
Он напомнил о том, что в 2021-м Россия твердо и последовательно отстаивала свои "национальные интересы, безопасность страны и гражданина".

"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложных ситуациях. В первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России", — заявил Путин.

Как отметил президент, в уходящем году удалось в короткие сроки восстановить экономику и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.
"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 15:40
Национальная идея, трагедии и успехи — главные события 2021-го
Глава государства подчеркнул, что главная цель властей — повышение благосостояния и качества жизни граждан.
"Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — считает он.
По словам президента, новогоднее волшебство открывает сердца людей чуткости и доверию, благородству и милосердию, в минуты перед наступлением нового года везде звучат самые теплые пожелания "в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов".
"С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", — поблагодарил их Путин.
В обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.

"В такой открытости, щедрости — суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья", — сказал он.

По словам Путина, все это — великие ценности, "которые во многом определяют смысл жизни каждого человека".
"С Новым годом, дорогие друзья, новым — 2022-м — годом!" — поздравил россиян президент.
Первыми новогоднее обращение Владимира Путина увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где 2022 год наступил в 15:00 мск. В 16:00 по московскому времени праздник пришел к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Находку, Владивосток. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2022-й наступил в 18:00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00 мск.
Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".

Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве
1 из 17

Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Bilal Hussein

Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.

Девушки у рождественской елки во время празднования Рождества на площади Сассин в районе Ахрафие в Бейруте, Ливан
2 из 17

Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.

© AP Photo / Bilal Hussein
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.

Традиционный рождественский базар на площади Жандарменмаркт в Берлине
3 из 17

Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Luigi Costantini

Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.

Мужчина с тележкой на площади Сан-Марко, затопленной морским приливом, Венеция, Италия
4 из 17

Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.

© AP Photo / Luigi Costantini
© REUTERS / David W Cerny

Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.

Староместская площадь на рождество Прага, Чехия
5 из 17

Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Andreea Alexandru

Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте
6 из 17

Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.

© AP Photo / Andreea Alexandru
© AP Photo / John Minchillo

Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.

Рождественская елка Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
7 из 17

Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.

© AP Photo / John Minchillo
© REUTERS / Aly Song

Рождественская елка у торгового центра в Шанхае — образец минимализма.

Люди стоят возле зажженной рождественской елки у торгового центра в Шанхае, Китай
8 из 17

Рождественская елка у торгового центра в Шанхае — образец минимализма.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi

В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.

Люди у рождественской елки в провинции Ниневия, Ирак
9 из 17

В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.

© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi
© AP Photo / Ahn Young-joon

В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.

Мужчина в защитном снаряжении распыляет дезинфицирующее средство вокруг елки в качестве меры предосторожности против коронавируса в Сеуле, Южная Корея
10 из 17

В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Pool/Frank Augstein

Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.

Кот Ларри сидит у рождественской елки на Даунинг-стрит, Лондон
11 из 17

Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.

© AP Photo / Pool/Frank Augstein
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане
12 из 17

Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
© AP Photo / Juan Karita

Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.

Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия
13 из 17

Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.

© AP Photo / Juan Karita
© AP Photo / Juan Karita

Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.

Выступление танцоров на площади Мурильо во время церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе, Боливия
14 из 17

Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.

© AP Photo / Juan Karita
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.

Люди гуляют рядом с елкой на Соборной площади в Вильнюсе, Литва
15 из 17

На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Люди у освещенной елки на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Люди вокруг освещенной елки на рождественской ярмарке на площади Клебер в Страсбурге, Франция
16 из 17

Люди у освещенной елки на рождественской ярмарке в Страсбурге.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AFP 2021 / Philippe Lopez

Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.

11-метровая Рождественская ель из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо
17 из 17

Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.

© AFP 2021 / Philippe Lopez
1 из 17

Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 17

Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.

© AP Photo / Bilal Hussein
3 из 17

Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
4 из 17

Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.

© AP Photo / Luigi Costantini
5 из 17

Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.

© REUTERS / David W Cerny
6 из 17

Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.

© AP Photo / Andreea Alexandru
7 из 17

Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.

© AP Photo / John Minchillo
8 из 17

Рождественская елка у торгового центра в Шанхае — образец минимализма.

© REUTERS / Aly Song
9 из 17

В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.

© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi
10 из 17

В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.

© AP Photo / Ahn Young-joon
11 из 17

Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.

© AP Photo / Pool/Frank Augstein
12 из 17

Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
13 из 17

Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.

© AP Photo / Juan Karita
14 из 17

Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.

© AP Photo / Juan Karita
15 из 17

На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
16 из 17

Люди у освещенной елки на рождественской ярмарке в Страсбурге.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
17 из 17

Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.

© AFP 2021 / Philippe Lopez
 
Новый год — 2022ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января
09:39В Киеве назвали истинного президента Украины
09:09Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
08:51Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину
08:42В поселке под Иркутском загорелся частный дом
08:36МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
08:26Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
08:23Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Таймс-сквер
08:18Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды
08:00Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января
07:46Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов
07:21Украина закрыла свои порты для российских судов
07:07Экономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позиции
06:41Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
06:23В Индии в результате давки погибли более 12 человек
06:19На Украине заявили об "опасном звонке" для Зеленского
06:15К Земле летят сразу два астероида
05:51В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия
05:46ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов
04:57Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Лента новостейМолния
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 январяВ Киеве назвали истинного президента УкраиныНелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из РоссииКанцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул УкраинуВ поселке под Иркутском загорелся частный домМЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуацийКим Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Таймс-скверРоссийские ученые предложили новую технологию для создания пресной водыПенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 январяОпасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районовУкраина закрыла свои порты для российских судовЭкономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позицииРосгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружиеВ Индии в результате давки погибли более 12 человекНа Украине заявили об "опасном звонке" для ЗеленскогоК Земле летят сразу два астероидаВ России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружияЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займовБывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России