https://ria.ru/20220101/putin-1766327857.html

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2022

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:01

2022-01-01T00:01

2022-01-01T00:07

новый год — 2022

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их."(Мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — подчеркнул президент.По его словам, в праздник всех жителей России объединяют надежды на "добрые перемены", которые "невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года"."Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — обратился к россиянам Путин.Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам российского лидера, приложатся успехи в других областях — работе, учебе, творчестве и любимом деле.Встречая Новый год, люди надеются, что он откроет им новые возможности, продолжил Путин."Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", — заметил глава государства.Он напомнил о том, что в 2021-м Россия твердо и последовательно отстаивала свои "национальные интересы, безопасность страны и гражданина".Как отметил президент, в уходящем году удалось в короткие сроки восстановить экономику и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно."Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что главная цель властей — повышение благосостояния и качества жизни граждан."Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — считает он.По словам президента, новогоднее волшебство открывает сердца людей чуткости и доверию, благородству и милосердию, в минуты перед наступлением нового года везде звучат самые теплые пожелания "в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов"."С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", — поблагодарил их Путин.В обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.По словам Путина, все это — великие ценности, "которые во многом определяют смысл жизни каждого человека"."С Новым годом, дорогие друзья, новым — 2022-м — годом!" — поздравил россиян президент.Первыми новогоднее обращение Владимира Путина увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где 2022 год наступил в 15:00 мск. В 16:00 по московскому времени праздник пришел к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Находку, Владивосток. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2022-й наступил в 18:00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00 мск.

https://ria.ru/20211231/rossiya-1766221272.html

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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своем обращении он заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться. 2022-01-01T00:01 true PT11M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, россия