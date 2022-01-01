Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их."(Мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — подчеркнул президент.По его словам, в праздник всех жителей России объединяют надежды на "добрые перемены", которые "невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года"."Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — обратился к россиянам Путин.Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам российского лидера, приложатся успехи в других областях — работе, учебе, творчестве и любимом деле.Встречая Новый год, люди надеются, что он откроет им новые возможности, продолжил Путин."Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", — заметил глава государства.Он напомнил о том, что в 2021-м Россия твердо и последовательно отстаивала свои "национальные интересы, безопасность страны и гражданина".Как отметил президент, в уходящем году удалось в короткие сроки восстановить экономику и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно."Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что главная цель властей — повышение благосостояния и качества жизни граждан."Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — считает он.По словам президента, новогоднее волшебство открывает сердца людей чуткости и доверию, благородству и милосердию, в минуты перед наступлением нового года везде звучат самые теплые пожелания "в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов"."С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", — поблагодарил их Путин.В обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.По словам Путина, все это — великие ценности, "которые во многом определяют смысл жизни каждого человека"."С Новым годом, дорогие друзья, новым — 2022-м — годом!" — поздравил россиян президент.Первыми новогоднее обращение Владимира Путина увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где 2022 год наступил в 15:00 мск. В 16:00 по московскому времени праздник пришел к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Находку, Владивосток. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2022-й наступил в 18:00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00 мск.
https://ria.ru/20211231/rossiya-1766221272.html
https://ria.ru/20211227/sobytiya-1765677960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своем обращении он заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться.
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, отметив, что в уходящем 2021-м страна столкнулась с колоссальными вызовами, но преодолела их.
"(Мы. — Прим. ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", — подчеркнул президент.
По его словам, в праздник всех жителей России объединяют надежды на "добрые перемены", которые "невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года".
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", — обратился к россиянам Путин.
Главное пожелание на 2022 год — крепкого здоровья, к которому, по словам российского лидера, приложатся успехи в других областях — работе, учебе, творчестве и любимом деле.
"Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", — сказал президент.
Встречая Новый год, люди надеются, что он откроет им новые возможности, продолжил Путин.
"Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижения задуманного прежде всего зависят от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь", — заметил глава государства.
Он напомнил о том, что в 2021-м Россия твердо и последовательно отстаивала свои "национальные интересы, безопасность страны и гражданина".
"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложных ситуациях. В первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России", — заявил Путин.
Как отметил президент, в уходящем году удалось в короткие сроки восстановить экономику и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.
"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что главная цель властей — повышение благосостояния и качества жизни граждан.
"Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — считает он.
По словам президента, новогоднее волшебство открывает сердца людей чуткости и доверию, благородству и милосердию, в минуты перед наступлением нового года везде звучат самые теплые пожелания "в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов".
"С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", — поблагодарил их Путин.
В обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества.
"В такой открытости, щедрости —суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья", — сказал он.
По словам Путина, все это — великие ценности, "которые во многом определяют смысл жизни каждого человека".
"С Новым годом, дорогие друзья, новым — 2022-м — годом!" — поздравил россиян президент.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.