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Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки

Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки - РИА Новости, 22.12.2021

Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки

Весь мир готовится к самым светлым и радостным праздникам, Рождеству и Новому году. На улицах появляются яркая иллюминация и, конечно, нарядные елки. Лесные... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:58

2021-12-22T18:58

2021-12-22T19:48

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шанхай

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бейрут

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Весь мир готовится к самым светлым и радостным праздникам, Рождеству и Новому году. На улицах появляются яркая иллюминация и, конечно, нарядные елки. Лесные красавицы со всего света — в фотоленте Ria.ru.

шанхай

венеция

бейрут

милан

прага

вильнюс

страсбург

лондон

сеул

ла-пас (город)

москва

нью-йорк

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