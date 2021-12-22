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Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки
Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки - РИА Новости, 22.12.2021
Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки
Весь мир готовится к самым светлым и радостным праздникам, Рождеству и Новому году. На улицах появляются яркая иллюминация и, конечно, нарядные елки. Лесные... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:58
2021-12-22T19:48
фото
праздник
ель
шанхай
венеция
бейрут
милан
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Весь мир готовится к самым светлым и радостным праздникам, Рождеству и Новому году. На улицах появляются яркая иллюминация и, конечно, нарядные елки. Лесные красавицы со всего света — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, праздник, ель, шанхай, венеция, бейрут, милан, прага, вильнюс, страсбург, лондон, сеул, ла-пас (город), москва, новый год, нью-йорк
18:58 22.12.2021 (обновлено: 19:48 22.12.2021)
 

Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки

Читать ria.ru в
Весь мир готовится к самым светлым и радостным праздникам, Рождеству и Новому году. На улицах появляются яркая иллюминация и, конечно, нарядные елки. Лесные красавицы со всего света — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".

Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве
1 из 17

Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Bilal Hussein

Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.

Девушки у рождественской елки во время празднования Рождества на площади Сассин в районе Ахрафие в Бейруте, Ливан
2 из 17

Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.

© AP Photo / Bilal Hussein
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.

Традиционный рождественский базар на площади Жандарменмаркт в Берлине
3 из 17

Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AP Photo / Luigi Costantini

Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.

Мужчина с тележкой на площади Сан-Марко, затопленной морским приливом, Венеция, Италия
4 из 17

Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.

© AP Photo / Luigi Costantini
© REUTERS / David W Cerny

Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.

Староместская площадь на рождество Прага, Чехия
5 из 17

Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Andreea Alexandru

Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте
6 из 17

Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.

© AP Photo / Andreea Alexandru
© AP Photo / John Minchillo

Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.

Рождественская елка Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
7 из 17

Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.

© AP Photo / John Minchillo
© REUTERS / Aly Song

Рождественская елка у торгового центра в Шанхае — образец минимализма.

Люди стоят возле зажженной рождественской елки у торгового центра в Шанхае, Китай
8 из 17

Рождественская елка у торгового центра в Шанхае — образец минимализма.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi

В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.

Люди у рождественской елки в провинции Ниневия, Ирак
9 из 17

В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.

© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi
© AP Photo / Ahn Young-joon

В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.

Мужчина в защитном снаряжении распыляет дезинфицирующее средство вокруг елки в качестве меры предосторожности против коронавируса в Сеуле, Южная Корея
10 из 17

В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Pool/Frank Augstein

Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.

Кот Ларри сидит у рождественской елки на Даунинг-стрит, Лондон
11 из 17

Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.

© AP Photo / Pool/Frank Augstein
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане
12 из 17

Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
© AP Photo / Juan Karita

Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.

Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия
13 из 17

Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.

© AP Photo / Juan Karita
© AP Photo / Juan Karita

Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.

Выступление танцоров на площади Мурильо во время церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе, Боливия
14 из 17

Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.

© AP Photo / Juan Karita
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.

Люди гуляют рядом с елкой на Соборной площади в Вильнюсе, Литва
15 из 17

На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Люди у освещенной елки на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Люди вокруг освещенной елки на рождественской ярмарке на площади Клебер в Страсбурге, Франция
16 из 17

Люди у освещенной елки на рождественской ярмарке в Страсбурге.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AFP 2021 / Philippe Lopez

Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.

11-метровая Рождественская ель из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо
17 из 17

Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.

© AFP 2021 / Philippe Lopez
 
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