Из кристаллов, бананов и с крыльями: самые красивые новогодние елки
Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".
Главную новогоднюю ель России по традиции установили на Соборной площади Кремля. Как и год назад, ее украсили в стиле сказки "Морозко".
Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.
Елка на площади Сассин в Бейруте привлекает внимание красочным нарядом и светящимися крыльями.
Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.
Главный рождественский базар Берлина — на площади Жандарменмаркт — манит разноцветными огнями и атмосферой праздника.
Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.
Елка на площади Сан-Марко в Венеции на сей раз "плывет", как и сам город.
Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.
Староместская площадь в Праге в преддверии Рождества притягивает веселой ярмаркой.
Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.
Провожать год так провожать. В Бухаресте рождественскую елку соорудили из пустых пузырьков от антикоронавирусной вакцины.
Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.
Огромная и сверкающая разноцветными огнями рождественская елка у Рокфеллер-центра — символ праздничного Нью-Йорка.
Рождественская елка у торгового центра в Шанхае — образец минимализма.
В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.
В иракском городе Каракош, где живут в основном христиане, установили огромную светящуюся елку.
В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.
В Сеуле вокруг елки не водят хороводы, но зато распыляют дезинфицирующее средство.
Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
Кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров, следит за порядком у рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.
Рождественскую елку в миланском торговом центре Галерея Витторио Эммануэле украсили кристаллами сваровски. Не дерево, а настоящее богатство.
Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.
Одна из самых необычных "елок" появилась в Боливии. Новогоднее дерево здесь соорудили из бананов.
Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.
Выступление танцоров на церемонии зажжения рождественской елки в Ла-Пасе.
На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.
На создание елки, которую установили на Соборной площади в Вильнюсе, дизайнеров вдохновили зимняя природа и красота снежинок.
Люди у освещенной елки на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.
Напротив собора святого Андрея в Бордо "выросла" 11-метровая рождественская ель из переработанных стали и стекла.