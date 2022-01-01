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В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов

В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов - РИА Новости, 01.01.2022

В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов

C 1 января в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, обязывающий их создать представительства в РФ. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:50

2022-01-01T00:50

2022-01-01T04:44

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. C 1 января в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, обязывающий их создать представительства в РФ.Новое правило распространяется на все компании, сайты которых в сутки посещают свыше полумиллиона пользователей из России. Теперь они должны создать в РФ филиал, представительство или учредить юридическое лицо, имеющее право представлять интересы головного офиса и взаимодействовать с российскими регуляторами.Закон также затронет провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.При нарушении требований доступ к ресурсу могут ограничить или заблокировать.Перечень компаний, на которые распространяется закон, обнародовал в конце осени Роскомнадзор. В список попали 13 иностранных IT-гигантов, владеющих 22 информационными ресурсами. Это Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что список компаний, подпадающих под действие закона, будет обновляться. Парламентарий отметил, что главной целью закона "о приземлении" является создание равных условий для деятельности отечественных и зарубежных IT-компаний, а также обеспечение цифровых прав россиян, особенно в части защиты их персональных данных."Есть успешные примеры того, как международные IT-гиганты открыли свои представительства на территории РФ ещё до появления закона: AliExpress, IHerb, Huawei Technologies. Руководство компаний говорит, что от открытия официальных представительств на территории РФ выиграли обе стороны: и сами компании, и пользователи. Надеюсь, компании из списка РКН законопослушно к ним присоединятся", - пояснил он.

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия