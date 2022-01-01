https://ria.ru/20220101/perevod-1766339703.html

Система быстрых платежей пополнится сервисом по переводам между бизнесом

Система быстрых платежей пополнится сервисом по переводам между бизнесом - РИА Новости, 01.01.2022

Система быстрых платежей пополнится сервисом по переводам между бизнесом

Отправлять деньги друг другу через Систему быстрых платежей с 1 января могут теперь и юридические лица, B2B переводы также станут доступны для индивидуальных... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T02:42

2022-01-01T02:42

2022-01-01T02:42

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отправлять деньги друг другу через Систему быстрых платежей с 1 января могут теперь и юридические лица, B2B переводы также станут доступны для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.При этом банки будут самостоятельно принимать решение о сроках предоставления этой опции клиентам. Тарифы регулятора по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.Весной будущего года ожидается подключение еще одного сервиса — переводов граждан в пользу государства (C2G-операции). Здесь тарифы Банка России для кредитных организаций будут нулевыми. В конце октября директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина уточняла, что, по предварительным оценкам, С2G будет относиться к обязательным сервисам.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги в том числе посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20211115/finansy-1759052308.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия