https://ria.ru/20220101/pandemiya-1766360462.html

Греческий ученый назвал дату окончания пандемии

Греческий ученый назвал дату окончания пандемии - РИА Новости, 01.01.2022

Греческий ученый назвал дату окончания пандемии

Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:58

2022-01-01T11:58

2022-01-01T18:08

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.Известный в Греции ученый сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом — в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон".По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20-22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным."Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500-4000. Тогда у нас будет уже конец "омикрона" — очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", — заявил Сарияннис.Возможно, по его выражению, это будет и последним "рычанием" коронавируса."Но даже если "омикрон" — это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что, мол, мы все легко переболеем и закончим с ним", — добавил ученый.

https://ria.ru/20220101/vaktsina-1766352367.html

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в мире, греция, салоники, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса