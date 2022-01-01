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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220101/pandemiya-1766360462.html
Греческий ученый назвал дату окончания пандемии
Греческий ученый назвал дату окончания пандемии - РИА Новости, 01.01.2022
Греческий ученый назвал дату окончания пандемии
Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T11:58
2022-01-01T18:08
распространение коронавируса
в мире
греция
салоники
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.Известный в Греции ученый сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом — в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон".По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20-22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным."Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500-4000. Тогда у нас будет уже конец "омикрона" — очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", — заявил Сарияннис.Возможно, по его выражению, это будет и последним "рычанием" коронавируса."Но даже если "омикрон" — это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что, мол, мы все легко переболеем и закончим с ним", — добавил ученый.
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в мире, греция, салоники, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:58 01.01.2022 (обновлено: 18:08 01.01.2022)
 
Греческий ученый назвал дату окончания пандемии

Профессор Университета Аристотеля Сарияннис: пандемия коронавируса закончится 20 февраля

© AP Photo / Achilleas ChirasМедицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 в одной из клиник Греции
Медицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 в одной из клиник Греции - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Achilleas Chiras
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АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости. Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.
Известный в Греции ученый сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом — в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон".
По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20-22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным.
"Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500-4000. Тогда у нас будет уже конец "омикрона" — очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", — заявил Сарияннис.
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10:20Наука
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19
Возможно, по его выражению, это будет и последним "рычанием" коронавируса.
"Но даже если "омикрон" — это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что, мол, мы все легко переболеем и закончим с ним", — добавил ученый.
 
Распространение коронавирусаВ миреГрецияСалоникиКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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