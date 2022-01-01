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Нарколог рассказал, что делать в случае алкогольного отравления
Нарколог рассказал, что делать в случае алкогольного отравления - РИА Новости, 01.01.2022
Нарколог рассказал, что делать в случае алкогольного отравления
После алкогольного отравления категорически не нужно "восстанавливаться" новой дозой спиртного, лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, заявил... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:08
2022-01-01T12:08
2022-01-01T12:08
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. После алкогольного отравления категорически не нужно "восстанавливаться" новой дозой спиртного, лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн."Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты", - сказал Брюн журналистам.Он отметил, что не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. Категорически не нужно "восстанавливаться" после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков, подчеркнул Брюн.
https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766348286.html
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общество, евгений брюн, здоровье - общество, новый год
Нарколог рассказал, что делать в случае алкогольного отравления
Нарколог Брюн порекомендовал после алкогольного отравления кефир или капустный рассол