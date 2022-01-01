Как лечиться бесплатно в частных клиниках

Гражданам объяснили, как лечиться по полису ОМС в частных клиниках
Юрист Мырсина сообщила, что у россиян есть право лечиться по полису ОМС в частных клиниках
© Фото предоставлено АО "Гознак"Страховые полисы ОМС
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Страховые полисы ОМС
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Частные клиники могут оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС, рассказала агентству "Прайм" юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.
Для этого организация должна отправить соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС, а последний не вправе отказать во включении в реестр. Списки клиник, участвующих программе государственных гарантий бесплатного медобслуживания, содержатся в Территориальных программах госгарантий оказания помощи, говорит юрист.
Помимо этого, медицинские организации обязаны сообщать гражданам о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, а также предоставлять пациентам информацию о порядке, объеме и условиях оказания такой помощи, продолжает эксперт.
“Таким образом, при обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС”, - сказала юрист. Однако оказание услуг на бесплатной основе в ряде случаев невозможно. Например, в случае отсутствия гражданства РФ, на анонимных условиях и в некоторых других ситуациях.
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