https://ria.ru/20220101/oms-1766337902.html

Как лечиться бесплатно в частных клиниках

Гражданам объяснили, как лечиться по полису ОМС в частных клиниках - РИА Новости, 01.01.2022

Как лечиться бесплатно в частных клиниках

Частные клиники могут оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС, рассказала агентству "Прайм" юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T04:19

2022-01-01T04:19

2022-01-01T04:19

общество

полис омс

россия

bgp litigation

анастасия мырсина

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Частные клиники могут оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС, рассказала агентству "Прайм" юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.Для этого организация должна отправить соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС, а последний не вправе отказать во включении в реестр. Списки клиник, участвующих программе государственных гарантий бесплатного медобслуживания, содержатся в Территориальных программах госгарантий оказания помощи, говорит юрист.Помимо этого, медицинские организации обязаны сообщать гражданам о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, а также предоставлять пациентам информацию о порядке, объеме и условиях оказания такой помощи, продолжает эксперт.“Таким образом, при обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС”, - сказала юрист. Однако оказание услуг на бесплатной основе в ряде случаев невозможно. Например, в случае отсутствия гражданства РФ, на анонимных условиях и в некоторых других ситуациях.

https://ria.ru/20211227/oms-1765641934.html

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общество, полис омс, россия, bgp litigation, анастасия мырсина