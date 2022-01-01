https://ria.ru/20220101/omikron-1766392643.html
Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией - РИА Новости, 01.01.2022
Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что, возможно, штамм "омикрон" станет "последней главой" в истории с пандемией коронавируса и заболевание... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T22:59
2022-01-01T22:59
2022-01-01T23:06
распространение коронавируса
в мире
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здоровье - общество
кириакос мицотакис
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
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АФИНЫ, 1 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что, возможно, штамм "омикрон" станет "последней главой" в истории с пандемией коронавируса и заболевание станет эндемическим.Премьер сказал об этом на встрече с медперсоналом в больнице Сотирия, которую он посетил вместе с министром здравоохранения Таносом Плеврисом и заместителем министра Миной Гагой, сообщила пресс-служба премьера.Мицотакис поздравил медиков с Новым годом, поблагодарил их за борьбу с инфекцией и выразил благодарность за самоотверженность и самопожертвование, с которыми они поддерживают пациентов в этом беспрецедентном для всех испытании."Я хотел быть с вами сегодня, в первый день года, чтобы еще раз поблагодарить вас за эти чрезвычайно трудные 22 месяца. Я знаю, что иногда мы чувствуем себя заключенными в миф о Сизифе, мы толкаем камень на вершину горы, чтобы он скатился, и нам снова начинать все сначала. Но я считаю, что сегодня, по сравнению с прошлым годом, несмотря на трудности с "омикроном", мы находимся в гораздо лучшем положении", - сказал премьер.По его словам, прежде всего, в стране есть вакцины, восемь из десяти взрослых сейчас вакцинированы, правительство позаботилось о дальнейшем укреплении системы здравоохранения, а очень скоро в его распоряжении будут новые препараты от коронавируса, которые будут вводиться в первые дни с момента постановки диагноза."Эти лекарства также эффективны против мутации "омикрон". Мы будем одной из первых европейских стран, которые получат их, и на основе протоколов, которые будут определены экспертами, мы сможем их предоставить", - сказал он.Мицотакис полагает, что предстоит несколько трудных недель со вспышкой "омикрона", но, похоже, у него более низкий уровень заболеваемости, и сейчас изучается, действительно ли у инфицированных "омикроном" более легкие симптомы.Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом – в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон". В субботу число инфицированных несколько снизилось – до 30 тысяч.Некоторые ученые полагают, что "омикрон" станет последней мутацией коронавируса. Профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис, сославшись на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии в Греции, выразил мнение, что до 20-22 января будет расти число инфицированных, а затем все пойдет на спад и 20 февраля пандемия завершится.
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в мире, греция, салоники, здоровье - общество, кириакос мицотакис, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, коронавирус covid-19
22:59 01.01.2022 (обновлено: 23:06 01.01.2022)
Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
Премьер Греции Мицотакис допустил, что с омикрон-штаммом завершится пандемия коронавируса
АФИНЫ, 1 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
заявил, что, возможно, штамм "омикрон" станет "последней главой" в истории с пандемией коронавируса
и заболевание станет эндемическим.
Премьер сказал об этом на встрече с медперсоналом в больнице Сотирия, которую он посетил вместе с министром здравоохранения Таносом Плеврисом и заместителем министра Миной Гагой, сообщила пресс-служба премьера.
Мицотакис поздравил медиков с Новым годом, поблагодарил их за борьбу с инфекцией и выразил благодарность за самоотверженность и самопожертвование, с которыми они поддерживают пациентов в этом беспрецедентном для всех испытании.
"Я хотел быть с вами сегодня, в первый день года, чтобы еще раз поблагодарить вас за эти чрезвычайно трудные 22 месяца. Я знаю, что иногда мы чувствуем себя заключенными в миф о Сизифе, мы толкаем камень на вершину горы, чтобы он скатился, и нам снова начинать все сначала. Но я считаю, что сегодня, по сравнению с прошлым годом, несмотря на трудности с "омикроном
", мы находимся в гораздо лучшем положении", - сказал премьер.
По его словам, прежде всего, в стране есть вакцины, восемь из десяти взрослых сейчас вакцинированы, правительство позаботилось о дальнейшем укреплении системы здравоохранения, а очень скоро в его распоряжении будут новые препараты от коронавируса, которые будут вводиться в первые дни с момента постановки диагноза.
"Эти лекарства также эффективны против мутации "омикрон". Мы будем одной из первых европейских стран, которые получат их, и на основе протоколов, которые будут определены экспертами, мы сможем их предоставить", - сказал он.
Мицотакис полагает, что предстоит несколько трудных недель со вспышкой "омикрона", но, похоже, у него более низкий уровень заболеваемости, и сейчас изучается, действительно ли у инфицированных "омикроном" более легкие симптомы.
Если это так, то это будет луч оптимизма, но, похоже, так оно и есть. И, конечно же, он завершит это приключение. Некоторые (ученые) считают, что "омикрон" может быть последней главой, пока пандемия действительно станет эндемическим заболеванием.
Кириакос Мицотакис
премьер-министр Греции
Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом – в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон". В субботу число инфицированных несколько снизилось – до 30 тысяч.
Некоторые ученые полагают, что "омикрон" станет последней мутацией коронавируса. Профессор Университета Аристотеля в Салониках
Демосфен Сарияннис, сославшись на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии в Греции, выразил мнение, что до 20-22 января будет расти число инфицированных, а затем все пойдет на спад и 20 февраля пандемия завершится.