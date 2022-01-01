https://ria.ru/20220101/lira-1766336835.html

Они уже рядом. Какая валюта может рухнуть вслед за турецкой лирой

Они уже рядом. Какая валюта может рухнуть вслед за турецкой лирой - РИА Новости, 01.01.2022

Они уже рядом. Какая валюта может рухнуть вслед за турецкой лирой

Падение турецкой лиры заставляет задумываться, какая валюта может стать следующей. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T02:17

2022-01-01T02:17

2022-01-01T02:17

экономика

бразилия

узбекистан

аргентина

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Падение турецкой лиры заставляет задумываться, какая валюта может стать следующей. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский в беседе с агентством "Прайм" рассказал, у каких стран есть шанс столкнуться с девальвацией.Если выделять страны с развивающимися экономиками, чьи доходы завязаны на экспорте сырья и энергоносителей, то можно назвать Узбекистан, Бразилию и Аргентину.На примере Узбекистана и Бразилии видно, что разное экономическое положение порой приводит к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты. При этом Узбекистан выглядит предпочтительнее, считает специалист.Если говорить об Аргентине, то кризис не покидает эту страну уже десятки лет. Ключевая ставка находится на рекордном уровне в 38%, хотя временами достигала и 60%.

https://ria.ru/20211216/lira-1763981720.html

бразилия

узбекистан

аргентина

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экономика, бразилия, узбекистан, аргентина, бкс мир инвестиций