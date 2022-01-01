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ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов
ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов - РИА Новости, 01.01.2022
ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов
Банк России с января получает право вводить прямые количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских кредитов... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T05:46
2022-01-01T05:46
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Банк России с января получает право вводить прямые количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских кредитов и займов.Регулятор сможет вводить лимиты на долю высокорискованных потребкредитов в новых выдачах, в том числе кредиток, ссуд наличными или на покупку товаров. При этом данная мера не коснется автокредитов, ипотеки, образовательных ссуд с господдержкой и кредитов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик по необеспеченным потребкредитам и микрозаймам будет совет директоров ЦБ. Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО - с учетом категории потребительского займа и его суммы.В случае превышения этого лимита ЦБ сможет увеличить для банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО - установить дополнительные коэффициенты. Регулятор сможет также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.Впервые ЦБ озвучил идею получить право вводить лимиты по кредитам в 2019 году. Регулятор тогда боролся с высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования: ужесточал регулирование выдач кредитов, был введен показатель долговой нагрузки. Весной 2021 года законопроект о наделении ЦБ правом количественно ограничивать выдачу потребкредитов и займов был внесен в Госдуму. В октябре президент России Владимир Путин поручил принять изменения в законодательство за два месяца, и в конце ноября Дума наделила ЦБ соответствующим правом.Пока регулятор не торопится с применением этой меры: она может быть введена лишь с июля 2022 года. Банк России предполагает в третьем квартале установить макропруденциальные лимиты в размере 25% от новых выдач за квартал для потребительского кредитования заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% от доходов или берущих кредит более чем на пять лет. Для микрозаймов закредитованным заемщикам предлагается ввести лимит в размере 35% от новых выдач. Эти ограничения могут быть ужесточены по мере адаптации к ним рынка.По последним данным ЦБ, розничное кредитование в России за 11 месяцев 2021 года выросло на 21,3%. При этом данные по потребительским ссудам публикуются с лагом в один месяц - за январь-октябрь они увеличились на 17,6%.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
05:46 01.01.2022
 
ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов

ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу банками и МФО потребительских кредитов и займов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание ЦБ РФ
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Банк России с января получает право вводить прямые количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских кредитов и займов.
Регулятор сможет вводить лимиты на долю высокорискованных потребкредитов в новых выдачах, в том числе кредиток, ссуд наличными или на покупку товаров. При этом данная мера не коснется автокредитов, ипотеки, образовательных ссуд с господдержкой и кредитов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.
Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик по необеспеченным потребкредитам и микрозаймам будет совет директоров ЦБ. Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО - с учетом категории потребительского займа и его суммы.
В случае превышения этого лимита ЦБ сможет увеличить для банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО - установить дополнительные коэффициенты. Регулятор сможет также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
04:19
Срок хранения кредитных историй россиян сократили до семи лет
Впервые ЦБ озвучил идею получить право вводить лимиты по кредитам в 2019 году. Регулятор тогда боролся с высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования: ужесточал регулирование выдач кредитов, был введен показатель долговой нагрузки. Весной 2021 года законопроект о наделении ЦБ правом количественно ограничивать выдачу потребкредитов и займов был внесен в Госдуму. В октябре президент России Владимир Путин поручил принять изменения в законодательство за два месяца, и в конце ноября Дума наделила ЦБ соответствующим правом.
Пока регулятор не торопится с применением этой меры: она может быть введена лишь с июля 2022 года. Банк России предполагает в третьем квартале установить макропруденциальные лимиты в размере 25% от новых выдач за квартал для потребительского кредитования заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% от доходов или берущих кредит более чем на пять лет. Для микрозаймов закредитованным заемщикам предлагается ввести лимит в размере 35% от новых выдач. Эти ограничения могут быть ужесточены по мере адаптации к ним рынка.
По последним данным ЦБ, розничное кредитование в России за 11 месяцев 2021 года выросло на 21,3%. При этом данные по потребительским ссудам публикуются с лагом в один месяц - за январь-октябрь они увеличились на 17,6%.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 09:14
ЦБ РФ: ипотечное кредитование в России за год выросло на 30%
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
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