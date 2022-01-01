https://ria.ru/20220101/kitay-1766363771.html

Глава Медиакорпорации Китая поздравил с Новым годом зарубежную аудиторию

Глава Медиакорпорации Китая поздравил с Новым годом зарубежную аудиторию - РИА Новости, 01.01.2022

Глава Медиакорпорации Китая поздравил с Новым годом зарубежную аудиторию

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в эфире CGTN, Международного радио Китая и на онлайн-площадках обратился с новогодним поздравлением к... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:33

2022-01-01T12:33

2022-01-01T22:27

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МОСКВА, 1 янв — Проект "Россия — Китай: Главное". Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в эфире CGTN, Международного радио Китая и на онлайн-площадках обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории.Дорогие друзья!Мир осветили первые в этом году солнечные лучи. Новый год будет годом Тигра по китайскому лунному календарю. Я желаю вам бодрости и того, чтобы год Тигра оказался благоприятным для вас!В только что завершившемся 2021 году Коммунистическая партия Китая отметила столетие со дня своего основания. КПК, разросшаяся с чуть более чем 50 человек 100 лет назад до более чем 90 миллионов членов сегодня, привела народ к колоссальным изменениям, к китайскому чуду. Войдя в новую эпоху под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпина, стране с населением в 1,4 миллиарда человек удалось всесторонне построить среднезажиточное общество, решить проблему, мучавшую китайский народ на протяжении тысячелетий, ликвидировав абсолютную бедность. Будучи искренним свидетелем великой эпохи, Медиакорпорация Китая за прошедший год создала ряд таких выдающихся программ, как "Создание Нового Китая", "Ликвидация бедности", "Среднезажиточное общество для народа", запечатлев основные вехи развития КПК и показав иностранным зрителям, на чем зиждется вечная весна Коммунистической партии Китая. В прошлом месяце во время празднования 80-летия иновещания в Китае председатель КНР Си Цзиньпин направил Медиакорпорации Китая поздравительное письмо и призвал нас еще активнее рассказывать о Китае, делать голос Китая на международной арене громче, становясь первоклассным международным СМИ нового типа, обладающим мощной направляющей силой, выдающимися способностями и незыблемым авторитетом. Мы продолжим упорно работать ради достижения этой цели!Китайские мудрецы прежних эпох говорили, что достичь успеха можно, только преодолев трудности. Сегодня в мире происходят колоссальные изменения, бушует пандемия, обстановка очень неспокойная. Но мы продолжаем неизменно стремиться к миру, развитию и счастью. Медиакорпорация представила "Китай в историях", "Китай в классике", "Сборник географических названий Китая" и т. д., запечатлев богатую историю Китая и прекрасную, настоящую жизнь китайского народа. "Государственный парк", "Олимпийское в искусстве" и т. д. показывают трогательный образ прекрасного Китая, здорового Китая новой эпохи; а трансляция "космического урока" с китайской орбитальной станции на весь мир осветила мечту бесчисленного количества молодых людей об исследовании тайн Вселенной. CGTN, платформа "Яншипинь" и новостные порталы Центрального телевидения Китая постоянно следили за 16 слонами, которые более полугода путешествовали из провинции Юньнань сначала на север, а потом обратно на юг, было проведено более семи тысяч часов прямых трансляций, которые привлекли большой интерес зрителей по всему миру.Опираться на факты — это основной принцип для всех сотрудников медиасферы. И мы придерживаемся его, чтобы продвигать честность и справедливость. Увидев фейковый "Глобальный рейтинг борьбы с пандемией", мы трижды проводили опросы общественного мнения среди интернет-пользователей, чтобы устранить путаницу и показать реальное положение вещей. И мы получили одобрительные отзывы от сотни миллионов зарубежных интернет-пользователей. Уникальные кадры, снятые медиакорпорацией в Афганистане, в том числе о превышении служебных полномочий военными из отдельных стран, об их закулисных интригах, в которых жизни людей не являются приоритетом, стали важным источником информации для СМИ во всем мире. Мы продолжим придерживаться профессиональных стандартов ответственного СМИ, будем прилагать усилия для поиска правды! Надеюсь, что наши западные коллеги будут так же, как и мы, дорожить репутацией СМИ, чтобы правда восторжествовала над личной политической выгодой, расовой дискриминацией, идеологическими предубеждениями. Давайте вместе строить объективную, справедливую и здоровую среду для международного общественного мнения.Для тех, у кого одинаковые стремления, ни моря, ни горы — не преграда. За этот год "круг друзей" Медиакорпорации Китая значительно вырос. Мы обменялись с друзьями из-за рубежа более чем 600 письмами и более 20 раз проводили встречи как лицом к лицу, так и в онлайн-формате. Мы вместе создаем механизм сотрудничества и партнерства СМИ, отличающийся многогранностью, инклюзивностью, равноправием и взаимным доверием. Каждый откровенный и искренний обмен мнениями возводит мост доверия, каждое письмо, каждая телеграмма вдохновляют нас становиться еще лучше. Спасибо за доверие!В эту эпоху, когда возможно все, мы раскрываем объятия для новой медийной революции, которая идет в стиле "даже слон должен учиться танцевать уличные танцы". Во время Олимпийских игр в Токио Медиакорпорация Китая впервые вела прямые трансляции олимпийских соревнований в высокочетком формате 4К. За три месяца с момента создания Олимпийского канала, вещающего в сверхчетком формате 4К, у него появилось более 400 миллионов зрителей. Чуть более чем через месяц, в период празднования Нового года по лунному календарю, в Пекине вновь зажжется священный олимпийский огонь. Медиакорпорация Китая открыла мобильную студию для прямых трансляций с применением технологий 5G+4K/8K и искусственного интеллекта в одном из вагонов поезда на высокоскоростной магистрали из Пекина в Чжанцзякоу, таким образом нам удалось первым в мире решить все технические сложности, связанные с открытием такой студии на высокоскоростной железной дороге. Мы приглашаем всех коллег воспользоваться ею, чтобы вместе представить миру яркие, необычные, блестящие Олимпийские игры в Пекине.Рев тигра летит на тысячи ли над заросшими лесами горами, ветер колышет ивы, десятки тысяч семей празднуют наступление весны. В новом году КПК проведет XX Всекитайский съезд партии, на котором будет составлен план дальнейшего развития страны. Мы будем неустанно стремиться к совершенству, не упуская ни одной мелочи, делать еще больше высококлассных программ, чтобы рассказать миру о безграничных шансах, которые дает миру развитие Китая в новую эпоху, чтобы вносить еще больший вклад в строительство единой судьбы человечества.Я еще раз поздравляю вас, поздравляю весь мир!

https://ria.ru/20211229/internet-1766049958.html

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