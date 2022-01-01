https://ria.ru/20220101/izmeneniya-1766336961.html

Что ждет россиян с 1 января

Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января - РИА Новости, 01.01.2022

Что ждет россиян с 1 января

России с 1 января вступили в силу несколько нововведений: увеличились минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии, налог на вклады,... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:05

2022-01-01T01:05

2022-01-01T09:20

общество

медицина

вклады

мрот

налоги

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России с 1 января вступили в силу несколько нововведений: увеличились минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии, налог на вклады, новый порядок отнесения сведений к государственной тайне и обновленный порядок оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях.Минимальный размер оплаты трудаМинимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — 12 654 рубля. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин в связи с ускорением инфляции.В Минтруде сообщили, что на повышение этих показателей будет направлено порядка 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что рост социальных выплат вслед за индексацией ПМ и МРОТ коснется порядка 16 миллионов россиян.Максимальный размер пособия по безработице, который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный – 1500 рублей.Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное — тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за проступки.Индексация пенсийСтраховые пенсии по старости с 1 января вырастут в России на 5,9%, а вот материнский капитал по фактической инфляции проиндексируют в феврале.Также с 1 января вступает в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС.Пособия по беременностиПособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут электронными.Формирование такого электронного документа с 1 января 2022 года станет обязательным, а выдача таких листков на бумаге прекращается. Необходимые для назначения и выплаты указанных пособий сведения будут передаваться страхователем страховщику в составе электронного документа.Налог на вкладыРоссияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.Счет на уплату налога граждане получат к осени — он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.Медицинская помощьС 1 января также вступил в силу новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который даст возможность лечить по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента.Документ устанавливает правила организации медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Порядок регулирует этапы медпомощи, организацию деятельности медорганизаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения.Также регионы должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной.Государственная тайнаВ России также вступили в силу новые правила отнесения сведений к государственной тайне. Изменения носят технический характер, в частности, исключен пункт об участии глав "Росатома" и "Роскосмоса" в разработке перечня секретных данных.В новой редакции, как и ранее, указано, что степень секретности соответствует тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности государства. Степени также три — сведения особой важности, совершенно секретные и секретные.

https://ria.ru/20211224/dokhody-1765282018.html

https://ria.ru/20211229/nakopleniya-1765921354.html

https://ria.ru/20211229/beremennost-1765923441.html

https://ria.ru/20211220/stavki-1764552480.html

https://ria.ru/20220101/predstavitelstva-1766335834.html

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общество, медицина, вклады, мрот, налоги, россия