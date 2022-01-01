Что ждет россиян с 1 января

01:05 01.01.2022 (обновлено: 09:20 01.01.2022)
Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
С 1 января в России выросли пенсии и МРОТ, а также появился налог на вклады
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве во время снегопада
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России с 1 января вступили в силу несколько нововведений: увеличились минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии, налог на вклады, новый порядок отнесения сведений к государственной тайне и обновленный порядок оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях.
Минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — 12 654 рубля. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин в связи с ускорением инфляции.
В Минтруде сообщили, что на повышение этих показателей будет направлено порядка 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что рост социальных выплат вслед за индексацией ПМ и МРОТ коснется порядка 16 миллионов россиян.
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Максимальный размер пособия по безработице, который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный – 1500 рублей.
Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное — тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за проступки.
Индексация пенсий
Страховые пенсии по старости с 1 января вырастут в России на 5,9%, а вот материнский капитал по фактической инфляции проиндексируют в феврале.
Также с 1 января вступает в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС.
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Пособия по беременности
Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут электронными.
Формирование такого электронного документа с 1 января 2022 года станет обязательным, а выдача таких листков на бумаге прекращается. Необходимые для назначения и выплаты указанных пособий сведения будут передаваться страхователем страховщику в составе электронного документа.
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Налог на вклады
Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.
Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.
Налог начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей.
Счет на уплату налога граждане получат к осени — он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.
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Медицинская помощь
С 1 января также вступил в силу новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который даст возможность лечить по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента.
Документ устанавливает правила организации медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Порядок регулирует этапы медпомощи, организацию деятельности медорганизаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения.
Также регионы должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной.
Государственная тайна
В России также вступили в силу новые правила отнесения сведений к государственной тайне. Изменения носят технический характер, в частности, исключен пункт об участии глав "Росатома" и "Роскосмоса" в разработке перечня секретных данных.
В новой редакции, как и ранее, указано, что степень секретности соответствует тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности государства. Степени также три — сведения особой важности, совершенно секретные и секретные.