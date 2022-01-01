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В Париже под Триумфальной аркой повесили флаг Евросоюза
В Париже под Триумфальной аркой повесили флаг Евросоюза - РИА Новости, 01.01.2022
В Париже под Триумфальной аркой повесили флаг Евросоюза
Огромный флаг ЕС в честь начала председательства Франции в Совете Евросоюза повесили под триумфальной аркой в Париже, что вызвало негативную реакцию некоторых... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T20:40
2022-01-01T20:42
в мире
европа
франция
еврокомиссия
брюссель
совет ес
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Огромный флаг ЕС в честь начала председательства Франции в Совете Евросоюза повесили под триумфальной аркой в Париже, что вызвало негативную реакцию некоторых правых политиков, передаёт корреспондент РИА Новости.Председательство Франции в Совете ЕС началось 1 января.Также на ряде исторических памятников во Франции вечером зажигается синяя иллюминация, символизирующая флаг Европейского союза.Однако у некоторых правых политиков появление флага ЕС под Триумфальной аркой вместо национального вызвало резко негативную реакцию."Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европейского союза под Триумфальной аркой, где расположена могила неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто воевал за Францию", - написала в Twitter лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Она призвала президента Эммануэля Макрона вернуть под арку национальный флаг."Председательствовать в Европе - да, стирать французскую идентичность - нет! Я прошу Эммануэля Макрона вернуть обратно наш трехцветный флаг и повесить его рядом с флагом Европы под Триумфальной аркой", - заявила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Она подчеркнула, что Франция в долгу перед всеми бойцами, пролившими свою кровь за французский флаг.Кандидат в президенты Франции ультраправых взглядов Эрик Земмур также назвал размещение флага ЕС под Триумфальной аркой кощунством.С 1 января 2022 года началось председательство Франции в Совете Европейского союза, которое продлится шесть месяцев.Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействовать достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Еврокомиссией и Европарламентом. Значимым внешнеполитическим событием французского председательства станет саммит ЕС-Африка, который должен пройти в Брюсселе 17-18 февраля. По его итогам Евросоюз намерен объявить о новом масштабном "пакете инвестиций" для африканских стран.Кроме того, на саммите ЕС в конце марта европейские лидеры планируют одобрить "Стратегический компас" - первую общеевропейскую стратегию в области обороны и безопасности.
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в мире, европа, франция, еврокомиссия, брюссель, совет ес, марин ле пен, европарламент, эрик земмур
20:40 01.01.2022 (обновлено: 20:42 01.01.2022)
 
В Париже под Триумфальной аркой повесили флаг Евросоюза

В Париже под Триумфальной аркой повесили флаг ЕС в честь председательства Франции в Совете

© AFP 2021 / Ozan KoseФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Ozan Kose
Флаг Евросоюза
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Огромный флаг ЕС в честь начала председательства Франции в Совете Евросоюза повесили под триумфальной аркой в Париже, что вызвало негативную реакцию некоторых правых политиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Председательство Франции в Совете ЕС началось 1 января.
Также на ряде исторических памятников во Франции вечером зажигается синяя иллюминация, символизирующая флаг Европейского союза.
Однако у некоторых правых политиков появление флага ЕС под Триумфальной аркой вместо национального вызвало резко негативную реакцию.
"Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европейского союза под Триумфальной аркой, где расположена могила неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто воевал за Францию", - написала в Twitter лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Она призвала президента Эммануэля Макрона вернуть под арку национальный флаг.
"Председательствовать в Европе - да, стирать французскую идентичность - нет! Я прошу Эммануэля Макрона вернуть обратно наш трехцветный флаг и повесить его рядом с флагом Европы под Триумфальной аркой", - заявила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.
Она подчеркнула, что Франция в долгу перед всеми бойцами, пролившими свою кровь за французский флаг.
Кандидат в президенты Франции ультраправых взглядов Эрик Земмур также назвал размещение флага ЕС под Триумфальной аркой кощунством.
С 1 января 2022 года началось председательство Франции в Совете Европейского союза, которое продлится шесть месяцев.
Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействовать достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Еврокомиссией и Европарламентом.
Значимым внешнеполитическим событием французского председательства станет саммит ЕС-Африка, который должен пройти в Брюсселе 17-18 февраля. По его итогам Евросоюз намерен объявить о новом масштабном "пакете инвестиций" для африканских стран.
Кроме того, на саммите ЕС в конце марта европейские лидеры планируют одобрить "Стратегический компас" - первую общеевропейскую стратегию в области обороны и безопасности.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября 2021, 03:04
Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
 
В миреЕвропаФранцияЕврокомиссияБрюссельСовет ЕСМарин Ле ПенЕвропарламентЭрик Земмур
 
 
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