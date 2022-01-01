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Украинцев напугала близость Киева к российской границе

На Украине нашли "самый короткий путь" для российских войск до Киева - РИА Новости, 01.01.2022

Украинцев напугала близость Киева к российской границе

При "нападении" России на Украину основной удар будет нанесен не из Донбасса, а по "самому короткому маршруту". Такое мнение в эфире телеканала NTA высказал... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:58

2022-01-01T01:58

2022-01-01T01:59

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. При "нападении" России на Украину основной удар будет нанесен не из Донбасса, а по "самому короткому маршруту". Такое мнение в эфире телеканала NTA высказал Денис Прокопенко, командир полка "Азов", против его участников которого в России возбуждено уголовное дело.Удар, как утверждает он, будет наноситься в направлении Брянск – Киев."До Киева от границы по Черниговской области меньше 200 километров, и это будет самый короткий путь чтобы завладеть нашей (украинской – Прим. ред.) столицей и заставить власть к дальнейшей капитуляции", - сказал Прокопенко.Россию регулярно обвиняют в якобы готовящемся вторжении на Украину, то и дело появляются "данные" о плане и сроках "нападения". В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО, также в Москве неоднократно подчеркивали, что страна не несет ни для кого угрозы.Тем не менее, президент Владимир Путин напоминал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России. Накануне вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за ситуации на Украине. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Россией не возьмут верх на Западе.

https://ria.ru/20210613/diversiya-1736873663.html

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в мире, украина, киев, брянск, черниговская область, ситуация на украине, россия