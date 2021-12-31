Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211231/zhivotnye-1766274958.html
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией - РИА Новости, 31.12.2021
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией
В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:30
2021-12-31T14:47
новый год — 2022
общество
владимир бурматов
новый год
анна белоусова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_748b4202ab966c7491f6724e815bf638.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но опрошенные РИА Новости представители приютов и профильных фондов все равно просят воздержаться от запуска салютов рядом с их территорией.Ранее первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе, вдали от приютов, зоопарков и других учреждений, потому что громкие звуки наносят физические и психологические травмы животным, а также при неверном расположении приводят к порче имущества и даже гибели людей.Громкий стрессВо время новогодних салютов животные испытывают сильный стресс, сообщили РИА Новости в московских приютах."Собаки всегда боятся громких резких звуков. Иногда даже погибают от этого, когда в панике мечутся по клетке и ранят лапы и тело, застревают головой в решетках", — рассказала волонтер муниципального приюта "Дубовая роща" Елена Щеглова.Она добавила, что в период новогодних фейерверков напуганные собаки в приютах иногда умирают и от сердечного приступа. У кошек же от громких звуков может развиться идиопатический цистит, отметила руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.Представители приютов настоятельно попросили по возможности не запускать салюты рядом с их помещениями."Конечно, попросить всех не запускать салюты в новогодние праздники мы не можем, но очень бы просили не запускать их рядом с центром", — подчеркнула Серкова.При этом домашние животные во время новогодних фейерверков рискуют стать бездомными и попасть в приюты, потому что часто убегают, испугавшись громких звуков, а у хозяев потом не получается найти и вернуть питомцев, сообщила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова."Поэтому желательно повесить животным адресник, на котором будет указан номер телефона хозяина, и не спускать собаку с поводка, даже если она послушная, и гулять до шести вечера, потому что после уже обычно начинают пускать салюты. И стараться гулять там, где салютов нет", — напомнила она.Лекарство для спокойствияПережить стресс от громких фейерверков животным помогут натуральные препараты на травах, пояснили представители приютов."Есть натуральные таблетки "Пустырник форте" с витамином B6, они продаются в любой аптеке, и можно во время новогодних праздников давать их животному, чтобы оно менее переживало стресс. Они на травах, не вредные", — отметила Белоусова.Кошкам в приюте натуральными препаратами обрабатывают спальные места."Мы перед новогодними праздниками используем специальные антистрессовые препараты на травах, брызгаем ими лежаночки малышей, чтобы они чувствовали себя более комфортно", — пояснила Серкова.Больше вниманияДругая проблема, с которой сталкиваются приюты для животных в период новогодних праздников, — недостаток волонтеров, способных занять обитателей и помочь им справиться со стрессом."Животные в приютах страдают от того, что волонтеры уезжают, посещений становится меньше, все-таки хочется призвать людей хотя бы разочек приехать в приют и уделить внимание животным во время новогодних праздников, помнить о том, что им тоже нужны помощь и внимание", — пояснила Белоусова.Поэтому в период новогодних праздников приюты особенно ждут посетителей, желающих провести время с животными, поиграть и покормить, тем самым минимизировав стресс у кошек и собак."Желающие помочь животным в этот непростой период могут приезжать, общаться с питомцами, играть с ними, переключая внимание, привозить вкусняшки, игрушки с кошачьей мятой", — заверила Серкова.
https://radiosputnik.ria.ru/20211223/feyerverk-1764962666.html
https://ria.ru/20211230/sobaka-1766109155.html
https://ria.ru/20211228/kolyaski-1765702502.html
https://ria.ru/20211030/volontery-1756967656.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217648_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d373e8078e4cac5070d8e52a99bb6b82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир бурматов, новый год, анна белоусова
10:30 31.12.2021 (обновлено: 14:47 31.12.2021)
 
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией

Волонтеры и натуральные препараты помогут животным в приютах пережить стресс от салютов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБродячие собаки в вольере приюта
Бродячие собаки в вольере приюта - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но опрошенные РИА Новости представители приютов и профильных фондов все равно просят воздержаться от запуска салютов рядом с их территорией.
Ранее первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе, вдали от приютов, зоопарков и других учреждений, потому что громкие звуки наносят физические и психологические травмы животным, а также при неверном расположении приводят к порче имущества и даже гибели людей.
Продажа пиротехники - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 04:00Сказано в эфире
Как не испортить Новый год: все, что нужно знать о фейерверках

Громкий стресс

Во время новогодних салютов животные испытывают сильный стресс, сообщили РИА Новости в московских приютах.
"Собаки всегда боятся громких резких звуков. Иногда даже погибают от этого, когда в панике мечутся по клетке и ранят лапы и тело, застревают головой в решетках", — рассказала волонтер муниципального приюта "Дубовая роща" Елена Щеглова.
Она добавила, что в период новогодних фейерверков напуганные собаки в приютах иногда умирают и от сердечного приступа. У кошек же от громких звуков может развиться идиопатический цистит, отметила руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.
Представители приютов настоятельно попросили по возможности не запускать салюты рядом с их помещениями.
"Конечно, попросить всех не запускать салюты в новогодние праздники мы не можем, но очень бы просили не запускать их рядом с центром", — подчеркнула Серкова.
При этом домашние животные во время новогодних фейерверков рискуют стать бездомными и попасть в приюты, потому что часто убегают, испугавшись громких звуков, а у хозяев потом не получается найти и вернуть питомцев, сообщила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова.
"Поэтому желательно повесить животным адресник, на котором будет указан номер телефона хозяина, и не спускать собаку с поводка, даже если она послушная, и гулять до шести вечера, потому что после уже обычно начинают пускать салюты. И стараться гулять там, где салютов нет", — напомнила она.
Собака породы английский кокер спаниель около миски с сухим кормом - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 08:29Новый год — 2022
Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год

Лекарство для спокойствия

Пережить стресс от громких фейерверков животным помогут натуральные препараты на травах, пояснили представители приютов.
"Есть натуральные таблетки "Пустырник форте" с витамином B6, они продаются в любой аптеке, и можно во время новогодних праздников давать их животному, чтобы оно менее переживало стресс. Они на травах, не вредные", — отметила Белоусова.
Кошкам в приюте натуральными препаратами обрабатывают спальные места.
"Мы перед новогодними праздниками используем специальные антистрессовые препараты на травах, брызгаем ими лежаночки малышей, чтобы они чувствовали себя более комфортно", — пояснила Серкова.
Собака породы такса на на инвалидной коляске для животных
28 декабря, 10:00
"Это счастье!": школьница делает инвалидные коляски для животных

Больше внимания

Другая проблема, с которой сталкиваются приюты для животных в период новогодних праздников, — недостаток волонтеров, способных занять обитателей и помочь им справиться со стрессом.
"Животные в приютах страдают от того, что волонтеры уезжают, посещений становится меньше, все-таки хочется призвать людей хотя бы разочек приехать в приют и уделить внимание животным во время новогодних праздников, помнить о том, что им тоже нужны помощь и внимание", — пояснила Белоусова.
Поэтому в период новогодних праздников приюты особенно ждут посетителей, желающих провести время с животными, поиграть и покормить, тем самым минимизировав стресс у кошек и собак.
"Желающие помочь животным в этот непростой период могут приезжать, общаться с питомцами, играть с ними, переключая внимание, привозить вкусняшки, игрушки с кошачьей мятой", — заверила Серкова.
Женщина выгуливает собак на улице - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 04:12
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
 
Новый год — 2022ОбществоВладимир БурматовНовый годАнна Белоусова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из винограда
01:47В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет
01:41Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
Лента новостейМолния
В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из виноградаВ России выросла единая минимальная цена пачки сигаретШвейцария упростила процедуру по смене пола для своих гражданЗеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором