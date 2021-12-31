https://ria.ru/20211231/zhivotnye-1766274958.html
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией - РИА Новости, 31.12.2021
В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией
В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:30
2021-12-31T10:30
2021-12-31T14:47
новый год — 2022
общество
владимир бурматов
новый год
анна белоусова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_748b4202ab966c7491f6724e815bf638.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но опрошенные РИА Новости представители приютов и профильных фондов все равно просят воздержаться от запуска салютов рядом с их территорией.Ранее первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе, вдали от приютов, зоопарков и других учреждений, потому что громкие звуки наносят физические и психологические травмы животным, а также при неверном расположении приводят к порче имущества и даже гибели людей.Громкий стрессВо время новогодних салютов животные испытывают сильный стресс, сообщили РИА Новости в московских приютах."Собаки всегда боятся громких резких звуков. Иногда даже погибают от этого, когда в панике мечутся по клетке и ранят лапы и тело, застревают головой в решетках", — рассказала волонтер муниципального приюта "Дубовая роща" Елена Щеглова.Она добавила, что в период новогодних фейерверков напуганные собаки в приютах иногда умирают и от сердечного приступа. У кошек же от громких звуков может развиться идиопатический цистит, отметила руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.Представители приютов настоятельно попросили по возможности не запускать салюты рядом с их помещениями."Конечно, попросить всех не запускать салюты в новогодние праздники мы не можем, но очень бы просили не запускать их рядом с центром", — подчеркнула Серкова.При этом домашние животные во время новогодних фейерверков рискуют стать бездомными и попасть в приюты, потому что часто убегают, испугавшись громких звуков, а у хозяев потом не получается найти и вернуть питомцев, сообщила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова."Поэтому желательно повесить животным адресник, на котором будет указан номер телефона хозяина, и не спускать собаку с поводка, даже если она послушная, и гулять до шести вечера, потому что после уже обычно начинают пускать салюты. И стараться гулять там, где салютов нет", — напомнила она.Лекарство для спокойствияПережить стресс от громких фейерверков животным помогут натуральные препараты на травах, пояснили представители приютов."Есть натуральные таблетки "Пустырник форте" с витамином B6, они продаются в любой аптеке, и можно во время новогодних праздников давать их животному, чтобы оно менее переживало стресс. Они на травах, не вредные", — отметила Белоусова.Кошкам в приюте натуральными препаратами обрабатывают спальные места."Мы перед новогодними праздниками используем специальные антистрессовые препараты на травах, брызгаем ими лежаночки малышей, чтобы они чувствовали себя более комфортно", — пояснила Серкова.Больше вниманияДругая проблема, с которой сталкиваются приюты для животных в период новогодних праздников, — недостаток волонтеров, способных занять обитателей и помочь им справиться со стрессом."Животные в приютах страдают от того, что волонтеры уезжают, посещений становится меньше, все-таки хочется призвать людей хотя бы разочек приехать в приют и уделить внимание животным во время новогодних праздников, помнить о том, что им тоже нужны помощь и внимание", — пояснила Белоусова.Поэтому в период новогодних праздников приюты особенно ждут посетителей, желающих провести время с животными, поиграть и покормить, тем самым минимизировав стресс у кошек и собак."Желающие помочь животным в этот непростой период могут приезжать, общаться с питомцами, играть с ними, переключая внимание, привозить вкусняшки, игрушки с кошачьей мятой", — заверила Серкова.
https://radiosputnik.ria.ru/20211223/feyerverk-1764962666.html
https://ria.ru/20211230/sobaka-1766109155.html
https://ria.ru/20211228/kolyaski-1765702502.html
https://ria.ru/20211030/volontery-1756967656.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599217648_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d373e8078e4cac5070d8e52a99bb6b82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов, новый год, анна белоусова
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но опрошенные РИА Новости представители приютов и профильных фондов все равно просят воздержаться от запуска салютов рядом с их территорией.
Ранее первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов
заявил РИА Новости, что местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе, вдали от приютов, зоопарков и других учреждений, потому что громкие звуки наносят физические и психологические травмы животным, а также при неверном расположении приводят к порче имущества и даже гибели людей.
Громкий стресс
Во время новогодних салютов животные испытывают сильный стресс, сообщили РИА Новости в московских приютах.
"Собаки всегда боятся громких резких звуков. Иногда даже погибают от этого, когда в панике мечутся по клетке и ранят лапы и тело, застревают головой в решетках", — рассказала волонтер муниципального приюта "Дубовая роща" Елена Щеглова.
Она добавила, что в период новогодних фейерверков напуганные собаки в приютах иногда умирают и от сердечного приступа. У кошек же от громких звуков может развиться идиопатический цистит, отметила руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.
Представители приютов настоятельно попросили по возможности не запускать салюты рядом с их помещениями.
"Конечно, попросить всех не запускать салюты в новогодние праздники мы не можем, но очень бы просили не запускать их рядом с центром", — подчеркнула Серкова.
При этом домашние животные во время новогодних фейерверков рискуют стать бездомными и попасть в приюты, потому что часто убегают, испугавшись громких звуков, а у хозяев потом не получается найти и вернуть питомцев, сообщила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова
.
"Поэтому желательно повесить животным адресник, на котором будет указан номер телефона хозяина, и не спускать собаку с поводка, даже если она послушная, и гулять до шести вечера, потому что после уже обычно начинают пускать салюты. И стараться гулять там, где салютов нет", — напомнила она.
Лекарство для спокойствия
Пережить стресс от громких фейерверков животным помогут натуральные препараты на травах, пояснили представители приютов.
"Есть натуральные таблетки "Пустырник форте" с витамином B6, они продаются в любой аптеке, и можно во время новогодних праздников давать их животному, чтобы оно менее переживало стресс. Они на травах, не вредные", — отметила Белоусова.
Кошкам в приюте натуральными препаратами обрабатывают спальные места.
"Мы перед новогодними праздниками используем специальные антистрессовые препараты на травах, брызгаем ими лежаночки малышей, чтобы они чувствовали себя более комфортно", — пояснила Серкова.
Больше внимания
Другая проблема, с которой сталкиваются приюты для животных в период новогодних праздников, — недостаток волонтеров, способных занять обитателей и помочь им справиться со стрессом.
"Животные в приютах страдают от того, что волонтеры уезжают, посещений становится меньше, все-таки хочется призвать людей хотя бы разочек приехать в приют и уделить внимание животным во время новогодних праздников, помнить о том, что им тоже нужны помощь и внимание", — пояснила Белоусова.
Поэтому в период новогодних праздников приюты особенно ждут посетителей, желающих провести время с животными, поиграть и покормить, тем самым минимизировав стресс у кошек и собак.
"Желающие помочь животным в этот непростой период могут приезжать, общаться с питомцами, играть с ними, переключая внимание, привозить вкусняшки, игрушки с кошачьей мятой", — заверила Серкова.