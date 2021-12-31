https://ria.ru/20211231/zhivotnye-1766274958.html

В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией

В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией - РИА Новости, 31.12.2021

В московских приютах попросили не запускать салюты рядом с их территорией

В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:30

2021-12-31T10:30

2021-12-31T14:47

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских приютах надеются минимизировать стресс для животных от громких новогодних фейерверков с помощью натуральных препаратов и заботы волонтеров, но опрошенные РИА Новости представители приютов и профильных фондов все равно просят воздержаться от запуска салютов рядом с их территорией.Ранее первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе, вдали от приютов, зоопарков и других учреждений, потому что громкие звуки наносят физические и психологические травмы животным, а также при неверном расположении приводят к порче имущества и даже гибели людей.Громкий стрессВо время новогодних салютов животные испытывают сильный стресс, сообщили РИА Новости в московских приютах."Собаки всегда боятся громких резких звуков. Иногда даже погибают от этого, когда в панике мечутся по клетке и ранят лапы и тело, застревают головой в решетках", — рассказала волонтер муниципального приюта "Дубовая роща" Елена Щеглова.Она добавила, что в период новогодних фейерверков напуганные собаки в приютах иногда умирают и от сердечного приступа. У кошек же от громких звуков может развиться идиопатический цистит, отметила руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.Представители приютов настоятельно попросили по возможности не запускать салюты рядом с их помещениями."Конечно, попросить всех не запускать салюты в новогодние праздники мы не можем, но очень бы просили не запускать их рядом с центром", — подчеркнула Серкова.При этом домашние животные во время новогодних фейерверков рискуют стать бездомными и попасть в приюты, потому что часто убегают, испугавшись громких звуков, а у хозяев потом не получается найти и вернуть питомцев, сообщила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова."Поэтому желательно повесить животным адресник, на котором будет указан номер телефона хозяина, и не спускать собаку с поводка, даже если она послушная, и гулять до шести вечера, потому что после уже обычно начинают пускать салюты. И стараться гулять там, где салютов нет", — напомнила она.Лекарство для спокойствияПережить стресс от громких фейерверков животным помогут натуральные препараты на травах, пояснили представители приютов."Есть натуральные таблетки "Пустырник форте" с витамином B6, они продаются в любой аптеке, и можно во время новогодних праздников давать их животному, чтобы оно менее переживало стресс. Они на травах, не вредные", — отметила Белоусова.Кошкам в приюте натуральными препаратами обрабатывают спальные места."Мы перед новогодними праздниками используем специальные антистрессовые препараты на травах, брызгаем ими лежаночки малышей, чтобы они чувствовали себя более комфортно", — пояснила Серкова.Больше вниманияДругая проблема, с которой сталкиваются приюты для животных в период новогодних праздников, — недостаток волонтеров, способных занять обитателей и помочь им справиться со стрессом."Животные в приютах страдают от того, что волонтеры уезжают, посещений становится меньше, все-таки хочется призвать людей хотя бы разочек приехать в приют и уделить внимание животным во время новогодних праздников, помнить о том, что им тоже нужны помощь и внимание", — пояснила Белоусова.Поэтому в период новогодних праздников приюты особенно ждут посетителей, желающих провести время с животными, поиграть и покормить, тем самым минимизировав стресс у кошек и собак."Желающие помочь животным в этот непростой период могут приезжать, общаться с питомцами, играть с ними, переключая внимание, привозить вкусняшки, игрушки с кошачьей мятой", — заверила Серкова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/feyerverk-1764962666.html

https://ria.ru/20211230/sobaka-1766109155.html

https://ria.ru/20211228/kolyaski-1765702502.html

https://ria.ru/20211030/volontery-1756967656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир бурматов, новый год, анна белоусова