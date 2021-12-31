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Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать - РИА Новости, 31.12.2021
Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не раз подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:51
2021-12-31T01:51
2021-12-31T01:51
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не раз подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть", - сказала Ушаков журналистам, говоря о прошедших переговорах.Он отметил, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
Помощник президента Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать