https://ria.ru/20211231/voron-1766301392.html
Российский ворон по имени Гоша покорил Британию
Ручной ворон из Пермского края стал звездой Сети в Великобритании - РИА Новости, 31.12.2021
Российский ворон по имени Гоша покорил Британию
Британцы пообещали пересмотреть значение выражения "птичьи мозги", поскольку в Сети набирает популярность ролик жителя Пермского края Александра Чугайнова и его РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:32
2021-12-31T14:32
2021-12-31T18:45
пермский край
ирландия
борис джонсон
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британцы пообещали пересмотреть значение выражения "птичьи мозги", поскольку в Сети набирает популярность ролик жителя Пермского края Александра Чугайнова и его ручного ворона Гоши. Об этом пишет Daily Mail.На видео птица выполняет такие команды, как "иди на пенек", "дай снег", "дай лапу", "отнеси", "иди на плечо". Ролик набрал за два дня 765,3 тысячи лайков."Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд — в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку", — отмечает СМИ.Чугайнов нашел Гошу еще птенцом: дерево, где находилось воронье гнездо, упало из-за сильного ветра. Теперь ворон признает своим хозяином только Александра, а к остальным людям относится настороженно.Читатели Daily Mail согласились, что союз человека и дикой птицы оказался крепким и забавным."Какой прекрасный клип!" — написал anythreewords из Кардиффа."Он такой большой и здоровый, так что его человеческий папа хорошо справляется", — отметила DaisyZoe из Ирландии."Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения", — поделился Andrew_Roberts."Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис (Джонсон, премьер-министр Великобритании . — Прим. ред.), смотри, он, наверное, будет следующим на твоей работе", — сыронизировал Lobstersalad.
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РИА Новости
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РИА Новости
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пермский край, ирландия, борис джонсон
14:32 31.12.2021 (обновлено: 18:45 31.12.2021)
Ручной ворон из Пермского края стал звездой Сети в Великобритании
Daily Mail: ручной ворон Гоша из России стал звездой и покорил британцев своим умом
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Британцы пообещали пересмотреть значение выражения "птичьи мозги", поскольку в Сети набирает популярность ролик жителя Пермского края Александра Чугайнова и его ручного ворона Гоши. Об этом пишет Daily Mail
.
На видео птица выполняет такие команды, как "иди на пенек", "дай снег", "дай лапу", "отнеси", "иди на плечо". Ролик набрал за два дня 765,3 тысячи лайков.
"Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд — в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку", — отмечает СМИ.
Чугайнов нашел Гошу еще птенцом: дерево, где находилось воронье гнездо, упало из-за сильного ветра. Теперь ворон признает своим хозяином только Александра, а к остальным людям относится настороженно.
Читатели Daily Mail согласились, что союз человека и дикой птицы оказался крепким и забавным.
"Какой прекрасный клип!" — написал anythreewords из Кардиффа.
"Он такой большой и здоровый, так что его человеческий папа хорошо справляется", — отметила DaisyZoe из Ирландии.
"Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения", — поделился Andrew_Roberts.
"Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис (Джонсон, премьер-министр Великобритании . — Прим. ред.), смотри, он, наверное, будет следующим на твоей работе", — сыронизировал Lobstersalad.