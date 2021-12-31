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Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин
Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин - РИА Новости, 31.12.2021
Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:52
2021-12-31T12:52
2021-12-31T13:05
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что Запад не готов воевать с РФ за Украину, и, несмотря на публичные заявления некоторых западных лидеров, возникшее напряжение заставило их задуматься.Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности."Запад не готов сегодня – совершенно очевидно – за Украину воевать с Россией. То, что возникло это напряжение, заставило некоторых людей на Западе, что бы они не говорили публично, задуматься", - сказал Затулин.
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в мире, украина, константин затулин, ситуация на украине, россия
12:52 31.12.2021 (обновлено: 13:05 31.12.2021)
Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин
Депутат Затулин: Запад не готов воевать с Россией за Украину, несмотря на слова лидеров