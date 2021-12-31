https://ria.ru/20211231/ukraina-1766288487.html

Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин

Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин - РИА Новости, 31.12.2021

Запад не готов воевать с Россией за Украину, заявил депутат Затулин

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:52

2021-12-31T12:52

2021-12-31T13:05

в мире

украина

константин затулин

ситуация на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154984/75/1549847515_0:222:2854:1827_1920x0_80_0_0_51c79c44616b1a52ba3ab18558f21dfa.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что Запад не готов воевать с РФ за Украину, и, несмотря на публичные заявления некоторых западных лидеров, возникшее напряжение заставило их задуматься.Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности."Запад не готов сегодня – совершенно очевидно – за Украину воевать с Россией. То, что возникло это напряжение, заставило некоторых людей на Западе, что бы они не говорили публично, задуматься", - сказал Затулин.

https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, константин затулин, ситуация на украине, россия