https://ria.ru/20211231/ukraina-1766275596.html

США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров

США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021

США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров

Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там базы, используют ее территорию для проведения учений, заявил в интервью... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:36

2021-12-31T10:36

2021-12-31T13:32

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там базы, используют ее территорию для проведения учений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Государства-члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений. Если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной Радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные", - сказал Лавров.Он отметил, что численность задействованных в этих учениях украинских и западных военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч."Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад", - подчеркнул глава российского МИД.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211230/matvienko-1766175446.html

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в мире, украина, сша, москва, нато, верховная рада украины, сергей лавров, россия