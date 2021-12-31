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США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров
США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021
США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров
Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там базы, используют ее территорию для проведения учений, заявил в интервью... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:36
2021-12-31T10:36
2021-12-31T13:32
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там базы, используют ее территорию для проведения учений, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Государства-члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений. Если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной Радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные", - сказал Лавров.Он отметил, что численность задействованных в этих учениях украинских и западных военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч."Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад", - подчеркнул глава российского МИД.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, украина, сша, москва, нато, верховная рада украины, сергей лавров, россия
10:36 31.12.2021 (обновлено: 13:32 31.12.2021)
США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва сожалеет, что США поддерживают милитаристские устремления Украины