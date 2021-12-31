https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html

Сергей Лавров: гражданская война на Украине далека от завершения

Сергей Лавров: гражданская война на Украине далека от завершения - РИА Новости, 31.12.2021

Сергей Лавров: гражданская война на Украине далека от завершения

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на несколько вопросов РИА Новости о ключевых событиях уходящего года и ожиданиях от наступающего. Он рассказал, как в... РИА Новости, 31.12.2021

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сша

совет безопасности оон

министерство обороны сша

сергей лавров

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россия

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Глава МИД России Сергей Лавров ответил на несколько вопросов РИА Новости о ключевых событиях уходящего года и ожиданиях от наступающего. Он рассказал, как в Москве расценивают обострившуюся обстановку в Донбассе и как российская сторона будет реагировать на возможные военные провокации Киева, уточнил, как Россия представляет себе будущее своих предложений о гарантиях безопасности в Европе и что будет делать, если со стороны Запада не будет адекватной реакции на эти идеи, а также обрисовал ситуацию с визово-дипломатическими делами с США.— Президент Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, заявил, что надо ставить вопрос о серьезных долгосрочных гарантиях безопасности России на западном направлении. Россия уже выступила со своими предложениями. Но что это будет в итоге? Новый договор о безопасности в Европе? Еще один ДОВСЕ или что-то принципиально новое?— Как известно, мы передали западным коллегам, а затем обнародовали подготовленные нами проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора.Эти документы носят пакетный характер, призваны гарантированно исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем вооружений вблизи российских границ, особенно на Украине. Но есть и много других важнейших элементов, которые в итоге должны сформировать те самые надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности, о которых говорил президент и на двух коллегиях — МИД и Минобороны, и на своей итоговой пресс-конференции, и в других выступлениях.Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству.На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями. Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии.Насколько мы понимаем, подготовленные нами проекты изучаются в Вашингтоне и других западных столицах. Согласовываются конкретные сроки проведения переговоров по этим проектам и состав делегаций. Скорее всего, они состоятся в первой половине января. Для нас принципиально важно участие в них высокопоставленных военных США и стран альянса.В заключение отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим. Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности.— В последнее время в Донбассе снова становится неспокойно. Насколько реален сценарий возобновления в следующем году полномасштабных действий? Москва готова открыто вмешаться в конфликт на стороне ЛНР и ДНР, если Киев спровоцирует войну?— Вы правы, длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского комплекса мер.К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов. С 2014 года Вашингтон, согласно заявлениям высокопоставленных представителей Пентагона, уже потратил на нужды ВСУ более 2,5 миллиарда долларов. В бюджете США на следующий год на эти цели заложено еще 300 миллионов долларов.Государства — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений. Если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные.Почти вдвое по сравнению с 2021 годом — до 64 тысяч — вырастет численность задействованных в них украинских и западных военнослужащих. Более чем в три раза — до 361 — число самолетов и вертолетов. Почти в четыре раза — до 256 — боевых кораблей.Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад.При этом киевский режим, естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции.Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский комплекс мер, одобренный резолюцией 2202 СБ ООН. На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ.— США не выдают визы россиянам в нашей стране, а в этом году даже внесли нас в список "бездомных национальностей". Есть ли в обозримой перспективе у визовой проблемы свет в конце тоннеля? Или будет еще хуже? Нет ли тогда риска, что работа посольств в Москве и Вашингтоне будет заморожена? И может ли Москва, например, в качестве жеста доброй воли разрешить США набрать ограниченное число служащих посольства из россиян, чтобы перезапустить выдачу американских виз на территории России?— К сожалению, ситуация по-прежнему сложная. С 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США.Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации. Вашингтон делает это не просто так, а чтобы выторговать для себя односторонние уступки со стороны России. Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы.В контактах с американцами на различных уровнях постоянно ставим вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз. Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике.

https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765545936.html

https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1765208965.html

https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, сша, совет безопасности оон, министерство обороны сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)