https://ria.ru/20211231/tsirkon-1766259913.html

В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов"

В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов" - РИА Новости, 31.12.2021

В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов"

Северный флот провел 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", сообщается на сайте Минобороны. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T06:49

2021-12-31T06:49

2021-12-31T09:46

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Северный флот провел 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", сообщается на сайте Минобороны.Всего в этом году СФ провел более 70 испытаний нового оружия.Командующий Северным флотом Александр Моисеев в октябре докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что все характеристики ракеты подтвердились во время тестов.В свою очередь, на прошлой неделе Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном залповом пуске "Цирконов"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ракетами такого типа собираются вооружить надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

https://ria.ru/20211224/tsirkon-1765376547.html

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безопасность, сергей шойгу, россия