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В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов"
В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов" - РИА Новости, 31.12.2021
В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов"
Северный флот провел 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", сообщается на сайте Минобороны. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T06:49
2021-12-31T09:46
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Северный флот провел 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", сообщается на сайте Минобороны.Всего в этом году СФ провел более 70 испытаний нового оружия.Командующий Северным флотом Александр Моисеев в октябре докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что все характеристики ракеты подтвердились во время тестов.В свою очередь, на прошлой неделе Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном залповом пуске "Цирконов"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ракетами такого типа собираются вооружить надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
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безопасность, сергей шойгу, россия
06:49 31.12.2021 (обновлено: 09:46 31.12.2021)
 
В Минобороны рассказали об испытаниях "Цирконов"

Фрегат "Адмирал Горшков" на испытаниях в 2021 году успешно запустил "Циркон" около 10 раз

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Северный флот провел 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", сообщается на сайте Минобороны.

"Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" "Северодвинск", — говорится в релизе для прессы.

Всего в этом году СФ провел более 70 испытаний нового оружия.
Командующий Северным флотом Александр Моисеев в октябре докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что все характеристики ракеты подтвердились во время тестов.
В свою очередь, на прошлой неделе Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном залповом пуске "Цирконов".
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
Ракетами такого типа собираются вооружить надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 17:00
В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссия
 
 
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