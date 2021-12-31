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Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы
Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы - РИА Новости, 31.12.2021
Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора затронули все основные темы двусторонних отношений, диалог был субстантивным,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:29
2021-12-31T02:29
2021-12-31T02:29
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора затронули все основные темы двусторонних отношений, диалог был субстантивным, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Очень субстантивного поговорили, практически все основные темы были затронуты", - сказал Ушаков по итогам телефонных переговоров Путина и Байдена.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы
Помощник президента Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы