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Договор страхования: как заключить, чтобы не отказали в выплатах
Договор страхования: как заключить, виды, сроки и условия оформления
Договор страхования: как заключить, чтобы не отказали в выплатах
Договор страхования — это соглашение со страховой компанией с целью защиты здоровья или имущества. В чем суть документа, какие случаи и на какой срок страхуются РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:25
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общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсионный фонд рф
осаго
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Договор страхования — это соглашение со страховой компанией с целью защиты здоровья или имущества. В чем суть документа, какие случаи и на какой срок страхуются в обязательном и добровольном порядке, что такое гражданская ответственность, как происходит заключение договора и что выступает его объектом — в материале РИА Новости.Что такое договор страхованияДоговор страхования — документ, являющийся основой взаимоотношений между страховщиком (организацией, которая занимается соответствующей деятельностью) и страхователем (физическим или юрлицом, которое пользуется ее услугами). Это бумага с условиями и обязательствами, которые принимают на себя стороны. Страховая компания в рамках договора обязуется компенсировать убытки, например, в случаях повреждения машины или ущерба здоровью, выплачивая определенную денежную сумму.Сфера примененияЗаключение страхового договора актуально, когда заинтересованное лицо хочет защитить себя и получить компенсацию в случае каких-либо кризисных ситуаций, например, ущерба здоровью или имуществу. Страхование позволяет почувствовать стабильность гражданам и предприятиям, обеспечивает сохранность накоплений.Особняком стоит социальное страхование, которое призвано решать проблемы, важные для общества, среди которых выплата пенсий и различных пособий.В мировой практике принято выделять в страховании два направления: жизни и все остальные виды. Согласно Гражданскому кодексу РФ оно подразделяется на имущественное и личное.Виды договоровДоговор страхования может быть обязательным или добровольным. Первый — это документ, который необходим в силу действующего законодательства. В лице страховщика при этом может выступать государство, а именно ФСС (Фонд социального страхования) и ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации). На основе договора страховщик обязан оказывать услугу в следующих случаях:Добровольный договор страхования имеет больше направлений, он оплачивается гражданами из личных средств и заключается только по желанию. Застраховать в таком случае можно практически все, что угодно и на любую сумму — необходимые для себя опции выбирает сам страхователь.Кроме того, договоры можно классифицировать по следующим видам:Личное страхованиеЛичное страхование подразумевает защиту от следующих рисков:По договору личного страхования страховщик обязуется возместить в указанные сроки нанесенный ущерб или произвести выплату страхового капитала, ренты или других предусмотренных сумм.Наряду с обязательным медицинском страховании (ОМС), гражданин может оформить и добровольное (ДМС) на платной основе. И тот и другой вариант применяется в случаях, когда человек получил травму или заболел. Но во втором виде полиса идет речь о тех услугах, которые не покрываются территориальной программой ОМС.Имущественное страхованиеК имущественному страхованию относят защиту личной собственности от кражи, умышленной порчи или повреждений. По этому принципу предметом договора может быть все что угодно — коллекция картин, животное (питомцы по закону относятся к имуществу своих хозяев), дача и т.д.Страхование риска ответственностиСтрахование гражданской ответственности – это обязательство одного лица перед другим возместить ущерб, если страхователь станет виновником инцидента. Что касается автострахования, этот вид можно разделить на обязательный (ОСАГО) и добровольный — КАСКО.При страховании ответственности различают следующие виды ущерба:Основные положения договораДоговор страхования — это правовой документ, перед заключением которого необходимо уточнить все условия с компанией-страховщиком.Условия договораЭтот пункт подразумевает описание обязанностей, которые готов взять на себя страховщик, а также факт согласия гражданина с этим условиями. У каждой организации существует свой перечень, но все они регламентируются ст. 942 Гражданского кодекса РФ "Существенные условия договора страхования". На основании закона в документе должна присутствовать информация:Субъекты договораДве стороны договора являются его субъектами, а именно — страховщик (страховая компания, которая имеет соответствующую лицензию) и страхователь (тот, кто прибегает к его услугам). Последний может выступать застрахованным лицом (гражданином) или выгодоприобретателем, в пользу которого заключается договор.Объекты договораИми могут быть, например, имущественные интересы, связанные с риском утраты, недостачи или повреждения имущества или причинением вреда здоровью.Предмет договораПод предметом договора понимается сама услуга от страховой компании, то есть те обязательства, которые она на себя берет на случай, если произойдут события, предусмотренные договором.Ответственность сторонОтношения сторон регулируются гл. 48 Гражданского кодекса РФ, однако ответственность участников в полной мере в ней не отражена, например, подробно не описываются механизмы гарантий для каждой стороны. Статья 937 ГК РФ описывает лишь общие последствия нарушений условий договора обязательного страхования, например, взыскание средств со страховщика в пользу гражданина в судебном порядке в сумме, упомянутой в договоре.Обязанности и права сторонДля страховщика предусмотрена самая главная обязанность — вовремя произвести оплату по страховому случаю, при этом у стороны есть определенные права:Обязанности страхователя (застрахованного лица или выгодоприобретателя):Права страхователя:Срок действияПериод страхования полностью зависит от вида договора и установленных сторонами рамок. Некоторые виды обязательного страхования считаются бессрочными, например, полис ОМС. Что касается добровольного страхования, то сроки могут быть разными. Договор начинает действовать после оплаты страховой премии и считается активным на весь оплаченный период, после чего его действие прекращается или продлевается.Как заключаетсяГК РФ обязывает соблюдать основное правило при заключении договора — это письменная форма документа с подписями всех сторон. Только после взаимного согласия и подписания договор считается действительным и страхователю выдается полис. При этом к договору обязательно прилагаются правила страхования (основные положения и условия соглашения).Требования к оформлению страхового полисаПосле заключения договора гражданин получает страховой полис, в котором должна присутствовать следующая информация:Расторжение договораЧтобы досрочно прекратить действие договора, необходимо подать заявление в страховую компанию, которое должно включать несколько пунктов:Последний пункт регламентируется ст. 958 ГК РФ "Досрочное прекращение договора страхования".После рассмотрения заявления заключается соглашение, которое фиксирует факт расторжения договора.Признание договора недействительнымПризнать страховой договор недействительным можно по причине несоблюдения условий, перечисленных законом. Например, если соглашение было подписано уже после страхового случая или объектом договора выступает имущество, подлежащее конфискации.Кроме того, прекратить действие договора компания может в том случае, если гражданин сознательно скрыл информацию, которая влияет на оценку рисков страхования, или нарушил правила соглашения.По словам эксперта, в первом случае страхование изначально осуществлялось с несоблюдением требований, регламентированных законодательством. Например, договор страхования заключался под влиянием насилия, угроз (ст. 179 ГК РФ).Во втором случае контракт изначально был заключен по всем правилам и в соответствии со всеми положениями законодательства, но:Отказ в страховой выплате"Отказ страховой компании в выплате — это не повод отчаиваться. Страховые компании допускают много ошибок, и все чаще суды принимают решения в пользу страхователей и взыскивают со страховой компании не только выплату, но и все издержки, и штрафные санкции, в результате суммы выплат могут вырасти в два-три раза", — утверждает Екатерина Гладкова.По словам эксперта, это также связано с тем, что очень сложно доказать, что страхователь имел умысел на увеличение убытков. Статья 963 ГК РФ освобождает страховщика от выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, а также вследствие грубой неосторожности кого-то из них.Например, совершение ДТП в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения (или отказ пройти медицинское освидетельствование) является основанием для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств по выплате возмещения.Кроме того, по ст. 964 ГК РФ, если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:Страховщик освобождается от выплаты возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов."Если отказала страховая компания, необходимо воспользоваться помощью юриста и оценить возможность пересмотра дела и взыскания всей причитающейся суммы с учетом издержек и штрафов", — добавила эксперт.
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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, осаго, россия
14:25 31.12.2021
 

Договор страхования: как заключить, чтобы не отказали в выплатах

© Depositphotos / EndhalsДоговор страхования
Договор страхования - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / Endhals
Договор страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Договор страхования — это соглашение со страховой компанией с целью защиты здоровья или имущества. В чем суть документа, какие случаи и на какой срок страхуются в обязательном и добровольном порядке, что такое гражданская ответственность, как происходит заключение договора и что выступает его объектом — в материале РИА Новости.

Что такое договор страхования

Договор страхования — документ, являющийся основой взаимоотношений между страховщиком (организацией, которая занимается соответствующей деятельностью) и страхователем (физическим или юрлицом, которое пользуется ее услугами). Это бумага с условиями и обязательствами, которые принимают на себя стороны. Страховая компания в рамках договора обязуется компенсировать убытки, например, в случаях повреждения машины или ущерба здоровью, выплачивая определенную денежную сумму.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкCтраховой полис
Cтраховой полис - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Cтраховой полис

Сфера применения

Заключение страхового договора актуально, когда заинтересованное лицо хочет защитить себя и получить компенсацию в случае каких-либо кризисных ситуаций, например, ущерба здоровью или имуществу. Страхование позволяет почувствовать стабильность гражданам и предприятиям, обеспечивает сохранность накоплений.
Особняком стоит социальное страхование, которое призвано решать проблемы, важные для общества, среди которых выплата пенсий и различных пособий.
В мировой практике принято выделять в страховании два направления: жизни и все остальные виды. Согласно Гражданскому кодексу РФ оно подразделяется на имущественное и личное.

Виды договоров

Договор страхования может быть обязательным или добровольным. Первый — это документ, который необходим в силу действующего законодательства. В лице страховщика при этом может выступать государство, а именно ФСС (Фонд социального страхования) и ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации). На основе договора страховщик обязан оказывать услугу в следующих случаях:
  • оформление медицинского полиса (ОМС),
  • страхование сотрудников ФНС, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств,
  • автогражданская ответственность (ОСАГО) и ответственность перевозчика.
Добровольный договор страхования имеет больше направлений, он оплачивается гражданами из личных средств и заключается только по желанию. Застраховать в таком случае можно практически все, что угодно и на любую сумму — необходимые для себя опции выбирает сам страхователь.
Кроме того, договоры можно классифицировать по следующим видам:
  • личное страхование,
  • имущественное,
  • страхование риска ответственности.
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Личное страхование

Личное страхование подразумевает защиту от следующих рисков:
  • риск смерти (необходимость обеспечить семью);
  • риск заболевания (потеря трудоспособности и трудового дохода, а также расходы на медицинское обслуживание);
  • риск несчастного случая (временная или постоянная потеря трудоспособности и медицинские расходы);
  • риск утраты трудоспособности по старости (необходимость получения дохода после прекращения работы).
По договору личного страхования страховщик обязуется возместить в указанные сроки нанесенный ущерб или произвести выплату страхового капитала, ренты или других предусмотренных сумм.
Наряду с обязательным медицинском страховании (ОМС), гражданин может оформить и добровольное (ДМС) на платной основе. И тот и другой вариант применяется в случаях, когда человек получил травму или заболел. Но во втором виде полиса идет речь о тех услугах, которые не покрываются территориальной программой ОМС.

Имущественное страхование

К имущественному страхованию относят защиту личной собственности от кражи, умышленной порчи или повреждений. По этому принципу предметом договора может быть все что угодно — коллекция картин, животное (питомцы по закону относятся к имуществу своих хозяев), дача и т.д.

Страхование риска ответственности

Страхование гражданской ответственности – это обязательство одного лица перед другим возместить ущерб, если страхователь станет виновником инцидента. Что касается автострахования, этот вид можно разделить на обязательный (ОСАГО) и добровольный — КАСКО.
При страховании ответственности различают следующие виды ущерба:
  • имущественный (вред имуществу) - стоимость ремонта для восстановления движимой и/или недвижимой собственности, другие расходы, вызванные нанесенным уроном (например, по транспортировке, получению кредита, потеря прибыли и др.);
  • личный ущерб (вред личности) - расходы на лечение, траты, связанные с увеличением потребностей (например, специальные ортопедические приспособления, наем медсестры и т.п.);
  • моральный (компенсация за страдания);
  • претензии косвенно пострадавших (например, в случае смерти кормильца, расходы на погребение и др.).
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Основные положения договора

Договор страхования — это правовой документ, перед заключением которого необходимо уточнить все условия с компанией-страховщиком.

Условия договора

Этот пункт подразумевает описание обязанностей, которые готов взять на себя страховщик, а также факт согласия гражданина с этим условиями. У каждой организации существует свой перечень, но все они регламентируются ст. 942 Гражданского кодекса РФ "Существенные условия договора страхования". На основании закона в документе должна присутствовать информация:
  • об имущественном интересе или застрахованном лице;
  • о страховом случае;
  • о размере страховой суммы;
  • о сроке действия договора.

Субъекты договора

Две стороны договора являются его субъектами, а именно — страховщик (страховая компания, которая имеет соответствующую лицензию) и страхователь (тот, кто прибегает к его услугам). Последний может выступать застрахованным лицом (гражданином) или выгодоприобретателем, в пользу которого заключается договор.

Объекты договора

Ими могут быть, например, имущественные интересы, связанные с риском утраты, недостачи или повреждения имущества или причинением вреда здоровью.

Предмет договора

Под предметом договора понимается сама услуга от страховой компании, то есть те обязательства, которые она на себя берет на случай, если произойдут события, предусмотренные договором.

Ответственность сторон

Отношения сторон регулируются гл. 48 Гражданского кодекса РФ, однако ответственность участников в полной мере в ней не отражена, например, подробно не описываются механизмы гарантий для каждой стороны. Статья 937 ГК РФ описывает лишь общие последствия нарушений условий договора обязательного страхования, например, взыскание средств со страховщика в пользу гражданина в судебном порядке в сумме, упомянутой в договоре.

Обязанности и права сторон

Для страховщика предусмотрена самая главная обязанность — вовремя произвести оплату по страховому случаю, при этом у стороны есть определенные права:
  • выполнить оценку страхового случая и признать его недействительным, если для этого есть основания;
  • отказать в выплате денежных средств;
  • получить страховую премию от застрахованного лица в установленном размере;
  • внедрять и утверждать новые правила страхования;
  • требовать изменения условий договора, если риск страхования возрос.
Обязанности страхователя (застрахованного лица или выгодоприобретателя):
  • согласно договору выплачивать премию страховой компании;
  • уведомлять страховщика о страховом случае или обстоятельствах, которые повышают вероятность возникновения такого случая.
Права страхователя:
  • требовать соблюдения обязательств по договору;
  • получить страховое возмещение при наступлении страхового случая;
  • изменить участника договора;
  • получить дополнительное страхование;
  • досрочно расторгнуть договор;
  • получить часть уплаченной премии после расторжения договора, если оно произошло не по вине страхователя.
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Срок действия

Период страхования полностью зависит от вида договора и установленных сторонами рамок. Некоторые виды обязательного страхования считаются бессрочными, например, полис ОМС. Что касается добровольного страхования, то сроки могут быть разными. Договор начинает действовать после оплаты страховой премии и считается активным на весь оплаченный период, после чего его действие прекращается или продлевается.

Как заключается

ГК РФ обязывает соблюдать основное правило при заключении договора — это письменная форма документа с подписями всех сторон. Только после взаимного согласия и подписания договор считается действительным и страхователю выдается полис. При этом к договору обязательно прилагаются правила страхования (основные положения и условия соглашения).

Требования к оформлению страхового полиса

После заключения договора гражданин получает страховой полис, в котором должна присутствовать следующая информация:
  • наименование документа;
  • ФИО страхователя, а также его адрес;
  • данные страховой компании, в том числе название, адрес и реквизиты;
  • предмет страхования;
  • страховая сумма, а точнее ее максимальный размер;
  • страховые случаи;
  • размер страховой премии;
  • срок действия соглашения;
  • подписи всех сторон.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полис обязательного медицинского страхования

Расторжение договора

Чтобы досрочно прекратить действие договора, необходимо подать заявление в страховую компанию, которое должно включать несколько пунктов:
  • название организации;
  • реквизиты договора;
  • паспортные данные гражданина;
  • просьба о полном или частичном возврате премии за неистекший срок страхования.
Последний пункт регламентируется ст. 958 ГК РФ "Досрочное прекращение договора страхования".
После рассмотрения заявления заключается соглашение, которое фиксирует факт расторжения договора.

Признание договора недействительным

Признать страховой договор недействительным можно по причине несоблюдения условий, перечисленных законом. Например, если соглашение было подписано уже после страхового случая или объектом договора выступает имущество, подлежащее конфискации.
Кроме того, прекратить действие договора компания может в том случае, если гражданин сознательно скрыл информацию, которая влияет на оценку рисков страхования, или нарушил правила соглашения.
"Участнику страховых правоотношений следует разграничивать такие понятия, как недействительность соглашения о страховании и его расторжение", — поясняет Екатерина Гладкова, частный юрист.
По словам эксперта, в первом случае страхование изначально осуществлялось с несоблюдением требований, регламентированных законодательством. Например, договор страхования заключался под влиянием насилия, угроз (ст. 179 ГК РФ).
Во втором случае контракт изначально был заключен по всем правилам и в соответствии со всеми положениями законодательства, но:
  • стороны решили аннулировать правоотношения просто потому, что “им так захотелось” (ч. 1 ст. 450 ГК);
  • после заключения сделки одна из сторон существенно нарушила условия договора (п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК);
  • lпосле оформления контракта значительно изменились обстоятельства, из-за которых страхователь и страховщик исходили в момент заключения (ст. 451 ГК).
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Отказ в страховой выплате

"Отказ страховой компании в выплате — это не повод отчаиваться. Страховые компании допускают много ошибок, и все чаще суды принимают решения в пользу страхователей и взыскивают со страховой компании не только выплату, но и все издержки, и штрафные санкции, в результате суммы выплат могут вырасти в два-три раза", — утверждает Екатерина Гладкова.
По словам эксперта, это также связано с тем, что очень сложно доказать, что страхователь имел умысел на увеличение убытков. Статья 963 ГК РФ освобождает страховщика от выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, а также вследствие грубой неосторожности кого-то из них.
Например, совершение ДТП в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения (или отказ пройти медицинское освидетельствование) является основанием для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств по выплате возмещения.
Кроме того, по ст. 964 ГК РФ, если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:
  • воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
  • военных действий или мероприятий;
  • гражданской войны, народных волнений или забастовок.
Страховщик освобождается от выплаты возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
"Если отказала страховая компания, необходимо воспользоваться помощью юриста и оценить возможность пересмотра дела и взыскания всей причитающейся суммы с учетом издержек и штрафов", — добавила эксперт.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ офисе страховой компании "СОГАЗ-Мед" в Москве
В офисе страховой компании СОГАЗ-Мед в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В офисе страховой компании "СОГАЗ-Мед" в Москве
 
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