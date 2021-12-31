https://ria.ru/20211231/si-1766291104.html

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной новогодней телеграмме президенту России Владимиру Путину выразил надежду на тесные контакты и продвижение... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:04

2021-12-31T13:04

2021-12-31T13:43

китай

си цзиньпин

россия

новый год — 2022

владимир путин

новый год

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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной новогодней телеграмме президенту России Владимиру Путину выразил надежду на тесные контакты и продвижение сотрудничества России и Китая в 2022 году, говорится в заявлении на сайте МИД КНР."Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение росийско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу (в истории - ред.) дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства Китая.Китайский лидер указал, что "в полной мере рассчитывает поддерживать тесные контакты с президентом России различными способами, совместно направлять устойчивые и долговременные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, способствовать повышению качества и модернизации сотрудничества между двумя сторонами в различных областях".Си Цзиньпин удовлетворен результатами сотрудничества двух стран и напомнил, что в уходящем году отмечалась 20-я годовщина с момента подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве."Обе страны приложили много усилий для преодоления влияния пандемии, продвигали всестороннее деловое сотрудничество и способствовали достижению плодотворных результатов. Годы научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китая завершились успешно, объем двусторонней торговли достиг нового рекорда, ускорилось продвижение крупных стратегических проектов в области энергетики и космоса", - добавил Си Цзиньпин.Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также в пятницу направил телеграмму с поздравлениями своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, выразив готовность поддерживать тесные рабочие контакты и общими усилиями продвигать прагматичное сотрудничество двух стран для достижения новых результатов.

https://ria.ru/20211231/diplomatiya-1766206211.html

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китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, новый год